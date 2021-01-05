На Закарпатье родилась четверня «в рубашках»

Главное: В Ужгороде 20-летняя женщина родила четверню. Благодаря уникальной методике кесарева сечения все малыши появились на свет «в рубашке».

Детали: Вечером 4 января жительница Ужгорода по имени Лариса родила четверню — троих мальчиков и одну девочку. Как сообщает журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook, на свет они появились на 30-й неделе беременности благодаря кесареву сечению по авторской методике акушера-гинеколога Руслана Федько.

Вес новорожденных составил от 1260 до 1460 грамм.

Как утверждают врачи ужгородского роддома, инновационный способ рождения заключается в родоразрешении многоплодной недоношенной беременности в целых околоплодных оболочках, с ненарушенной целостностью околоплодных вод. Это позволяет родить детей «в рубашке», что практически исключает травматизацию центральной нервной системы детей и делает роды максимально бережными и экономными в отношении их хрупкого организма.

Кроме того, по словам журналиста, врачам удалось внедрить и другую уникальную технику «медленного кесарева», когда дети рождаются без вмешательств хирурга максимально имитируя естественные роды через операционную рану.

Справка: «Родиться в рубашке» — фразеологизм, описывающий людей, которым постоянно везет в жизни. А также тех, кому чудом удалось избежать серьезной опасности. Исторически связано с появлением некоторых детей в околоплодной оболочке. Обычно это происходит из-за того, что она оказывается слишком плотной или эластичной и не может быть разорван младенцем самостоятельно.

В настоящее время случаев появление на свет детей «в рубашке» стало еще меньше, так как если пузырь не разрывается сам, его искусственно вскрывают во время предродовой подготовки.