Актер Энтони Хопкинс рассказал, как сумел бросить пить

Главное: Актер Энтони Хопкинс поведал, как сумел победить алкоголизм. Он записал видео.

Детали:82-летний британский актер Энтони Хопкинс поведал, как сумел бросить пить. Он записал короткое видео.

Так, артист признался, что не употребляет алкоголь уже сорок пять лет.

Среди прочего Энтони Хопкинс сказал: «В жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать тревожные сигналы».

Он вспомнил: «В 1975 году после сильного алкогольного отравления я понял, что хочет все изменить. После этого я сказал: «Я хочу жить!». И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей».

Актер добавил, что всегда боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости ради своей жизни.

Отметим, что с 1975 года он состоит членом клуба анонимных алкоголиков.

В тему: назван напиток, вызывающий самое сильное похмелье.