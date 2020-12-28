Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев

Главное: С 1 января 2021 года украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 1,68 грн/кВт час без учета первых 100 кВт. Такое ценообразование сохранится до марта.

Детали: Кабинет министров Украины отменил льготный тариф 90 коп./кВт час на первые 100 кВт час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года. Как сообщает «Обозреватель», соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря по инициативе и. о. министра энергетики Юрия Витренко.

Таким образом, с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу — 1,68 грн/кВт час, который будет действовать до 31 марта 2021 года.

Как отмечается, это позволит сохранить заниженные тарифы на электроэнергию для населения, которые даже после повышения будут примерно в 2 раза ниже реальных рыночных цен.

В тему: 27 августа 2020 года «Нафтогаз» на 45% поднял цену на газ для населения по месячному тарифу и на 10% — по годовому. Рост цен в компании объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах.

24 декабря Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг приняла решение о повышении тарифов на отопление для населения в 2021 году.