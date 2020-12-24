Появилось видео с места взрыва офисного здания в США

Главное: В американском Балтиморе произошел взрыв в офисном здании. Пострадали десятки людей.

Детали: Не менее 23 человек пострадали в результате взрыва, который прогремел в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) в минувшую среду, 23 декабря. Многие находятся в критическом состоянии.

Известно, что инцидент случился в офисном здании Baltimore Gas & Electric.

Взрыв был такой силы, что частично разрушил крышу.

Владельцы строения говорят, что там велись работы над системой управления воздухом и котлом здания, из-за чего, скорее всего, и произошло ЧП.

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