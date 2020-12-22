Ученые из Израиля восстановили пол, на который ступала нога Иисуса Христа

Главное: Израильские археологи, опираясь на реликвии и исторические тексты, за 7 месяцев воссоздали плиты храма на Елеонской горе в Иерусалиме, где две тысячи лет назад ходил Иисус Христос.

Детали: Археологи из Израиля, опираясь на реликвии и исторические тексты, в точности воссоздали пол в храме не Елеонской горе в Иерусалиме, по которому, как считается, ходил Иисус Христос. Как сообщает Reuters, в ходе работ, которые заняли около 7 месяцев, ученым удалось воссоздать даже царапины и различные виды следов, характерных для того времени.

По мнению ученых, когда Иисус вошел в древний еврейский храм в Иерусалиме, то ступил ногами на тесаные из плитки камни с геометрическим узором. Указывается, что они были прохладными и шероховатыми на ощупь.

О том, как они выглядели, и из чего были сделаны, археологам рассказали остатки храма, спроектированного царем Иродом, а также информация, изложенная еврейским историком того времени Иосифом Флавием.

В тему: В августе 2013 года археологи в ходе раскопок древней церкви в Турции обнаружили каменный ларец, в котором была найдена редкая реликвия. По мнению исследователей, это мог быть фрагмент деревянного креста, на котором был распят Иисус.

27 октября 2016 года ученые впервые за 500 лет сняли мраморную плиту с погребального Ложа Христа в Гробе Господнем в Иерусалиме.

Настоятель храма от Армянской Апостольской церкви Самвел Агоян заявил, что снятие мраморной плиты с погребального Ложа Христа в Гробе Господнем в Иерусалиме необходимо для ее реставрации, иначе существует опасность разрушения реликвии.

1 ноября стало известно, что место, где по преданию был погребен Иисус Христос, сохранилось неповрежденным.

В декабре того же года археолог Фредрик Хиберт из Национального географического общества утверждает, что нашел явное доказательство того, что это та самая гробница, которую в IV века нашел римский император Константин I.