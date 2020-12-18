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Видео-Новости > Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду

Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду

Александр Панько
18.12.20 09:09
131
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду

Главное: Форвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» обошел признанных мастеров Лео Месси и Криштиану Роналду в голосовании за лучшего футболиста года.

Детали: Нападающий «Бавари» Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). На награду также претендовали капитан «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Церемония оглашения победителей The Best прошла в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В текущем году Левандовски помог «Баварии» оформить требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира (15 голов). Также поляк вместе с мюнхенской командой взял Суперкубок УЕФА. Месси не сумел завоевать ни один трофей, а Роналду выиграл лишь чемпионат Италии.

Лучшим тренером года второй год подряд был признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, лучшим вратарем в 2020 году стал голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. Премия Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол, досталась форварду «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину.

В женском футболе звание лучшей футболистки досталось Люси Бронз («Манчестер Сити»), лучший тренер у женщин — Сарина Вигман (сборная Нидерландов), лучший вратарь у женщин — Сара Буадди («Лион»).

Команда года по версии ФИФА выглядит так:

В тему: В минувшем году Лионель Месси установил рекорд по Золотым мячам.

Тэги: футбол, Криштиану Роналду, спорт, Лионель Месси, Роберт Левандовски

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