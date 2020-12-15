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Видео-Новости > Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине

Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине

Александр Панько
15.12.20 19:16
568
Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине

Главное: На улицах Киева заметили бронированный автомобиль, на котором верхом разъезжают Деды Морозы.

Детали: Два Деда Мороза передвигались по Кольцевой дороге в Киеве верхом на военном броневике. Как видно на фото и видео, опубликованных на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, на украшенной новогодними гирляндами и елкой бронированной разведывательно-дозорной машине ехали два Деда Мороза.

Фото и видео праздничного БРДМ опубликовал также канал Perepichka News в Telegram.

В тему: 2 декабря 2020 года в Киеве на Софийской площади начали устанавливать новогоднюю елку. В этом году она впервые будет искусственной, а вместо традиционной звезды на верхушке изначально должна была красоваться огромная декоративная шляпа.

Однако впоследствии на фоне протестов общественности организаторы пообещали, что в канун Дня Святого Николая вместо волшебной шляпы на ней будет установлена звезда.

Тэги: Киев, елка, Дед Мороз, новогодняя елка, броневик, бронетехника, бронетранспортер, бронемашина, курьезы, новости Украины

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