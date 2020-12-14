Британцы создали очень необычный алкогольный напиток

Главное: Появился джин из опилок. Его создали в Британии.

Детали: Британская винокурня Piston и автомобильный производитель Morgan Motor Company создали очень необычный алкогольный напиток. Это джин, но изготовлен он из древесных опилок.

Отмечается, что Morgan Motor Company производит лимитированные спортивные автомобили со вставками из ясеня. Из оставшихся опилок и будут гнать спиртной напиток.

Известно, что в его состав войдут четырнадцать растительных компонентов.

Винокурня утверждает: «Наша стружка придаст джину нотки сладкого хрустящего яблока и нежной древесины».

Бутылка 0,7 напитка будет стоить 45-55 фунтов в зависимости от упаковки.

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