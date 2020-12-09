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Видео-Новости > Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике

Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике

Агата Кловская
09.12.20 11:04
502
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике

Главное: В Арктике рекордно потеплело. Появился отчет.

Детали: В Арктике фиксируют рекордное за всю историю наблюдений потепление. Об этом сказано в документе от Arctic Report Card 2020.

Свои данные приводит Национальное управление океанографии и атмосферы США.

Ученые говорят, что в 2020 году Северный полюс нагревался «вдвое быстрее остальной части планеты».

При этом критическая отметка впервые побила рекорд, установленный в 2012 году.

Эксперты говорят: «С 2040 по 2060 годы летом в Арктике может не остаться морского льда, а на Аляске исчезнуть многолетняя мерзлота. Постепенное глубокое таяние вечной мерзлоты на севере Аляски может начаться через тридцать-сорок лет».

В отчете сказано, что возвращение к оптимальному температурному уровню, который последний раз был зафиксирован в 2006 году, не прогнозируется.

В тему: ранее ученые заявили об аномальном потеплении в Арктике.

Тэги: ученые, мир, экология, Северный полюс, Арктика

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