Стало известно, сколько украинцев будут бесплатно вакцинированы от коронавируса

Главное: Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что около 20 миллионов украинцев будут бесплатно вакцинированы от коронавируса.

Детали: В Украине в первую очередь собираются вакцинировать от коронавируса около 20 миллионов человек из различных групп риска. Их прививать собираются за счет бюджета. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Все категории риска — это около 20 миллионов человек. Мы считаем, что их надо вакцинировать и нужно вакцинировать за счет госбюджета. Это люди старше 60 лет, люди с сопутствующими болезнями, это все категории по профессиональному признаку. Их надо привить за счет бюджета, и мы считаем, что это будет правильно», — сказал Степанов.

В тему: Вакцина от коронавируса появится в Украине в конце первого — начале второго квартала 2021 года.