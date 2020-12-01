В Полтаве подросток одним ударом убил мужчину и снял все на видео

Главное: В Полтаве 16-летний подросток, назвавшийся представителем «Нацдружины», убил мужчину, которого подозревал в наркотическом опьянении. Момент убийства он снял на свой же телефон.

Детали: В Полтаве 16-летний парень нанес телесные повреждения 46-летнему мужчине, который от полученных травм скончался. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области. Инцидент произошел 13 октября около 16:40 на остановке общественного транспорта в Киевском районе Полтавы.

«По версии следствия, 16-летний житель Полтавы нанес телесные повреждения местному 46-летнему мужчине, который от полученных травм скончался в больнице», — отметили в ведомстве.

В Сети появилось видео инцидента, которое снимал сам парень на мобильный телефон. Он называл себя представителем «Нацдружины».

На кадрах видно, как юноша обвиняет мужчину, что он якобы находится в наркотическом состоянии, и обещает вызвать патрульную полицию.

В какой-то момент он нанес удар, от которого мужчина упал, ударился головой о брусчатку и потерял сознание.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «убийство по неосторожности» УК и назначен ряд экспертиз. Юноше сообщили о подозрении. Ему избрана мера пресечения — домашний арест с 21:00 до 06:00. Продолжается досудебное расследование.

Сам парень свою вину признал.

В тему: В октябре минувшего года в городе Беляевка Одесской области двое 12-летних ребят ради развлечения избили 56-летнего бездомного, который от полученных травм скончался.