В МОЗ назвали симптомы легкого течения коронавируса

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал симптомы, характерные для легкого течения коронавируса. Об этом он говорил сегодня на брифинге.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, есть повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. При приеме жаропонижающих препаратов, сразу снижается температура.

«Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния», — пояснил он.

В тему: Во всемирной организации здравоохранения считают очень многообещающей вакцину от коронавируса фармацевтической компании Pfizer. И надеются на появление эффективного средства против этого недуга уже до конца года.