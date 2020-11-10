В воинской части на Житомирщине найден труп военного

Главное: В одной из воинских частей в Житомирской области в комнате отдыха был обнаружен мертвым лейтенант. Предварительно — он совершил самоубийство.

Детали: 28-летний лейтенант был обнаружен мертвым в одной из воинских частей Житомирской области. Рядом с ним на месте инцидента нашли табельный пистолет. Дело предварительно квалифицировали как самоубийство, сообщает ТСН.

Сообщается, что инцидент произошел около 9 ноября в воинской части города Чуднов. Лейтенант, уроженец Херсонской области, заступил на суточное дежурство, а около 22:00 вечера пошел в комнату отдыха. Через некоторое время тело с огнестрельным ранением груди нашли его сослуживцы. Рядом лежал табельный пистолет. Предсмертной записки при лейтенанте не оказалось.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Уголовное дело начато по статье об умышленном убийстве с пометкой «самоубийство».

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