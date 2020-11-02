Названо самое популярное видео на YouTube в мире

Главное: Детская песня Baby Shark стала самым просматриваемым видео на YouTube. Она собрала более семи миллиардов просмотров.
Детали: Стало известно самое просматриваемое видео на YouTube в мире. Это детская песня Baby Shark.
Сегодня просмотры видео перевалили за семь миллиардов!
Таким образом клип обогнал видео на песню Луиса Фонси Despacito.
Справка: Автором клипа выступает образовательный южнокорейский бренд Pinkfong, принадлежащий развлекательной компании SmartStudy, а само видео Baby Shark Dance было размещено летом 2016 года.
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