Появилось видео крушения поезда в США

Главное: Грузовой поезд потерпел крушение в США. Появилось видео.
Детали: В американском городе Морисвилл (Техас) произошло крушение грузового поезда. Видео инцидента случайно снял очевидец.
Известно, что состав из двадцати пяти вагонов перевозил нефтепродукты.
Из-за их разлива пришлось эвакуировать более полутысячи жителей окрестных домов.
Причина ЧП сейчас выясняется. Не исключено, что это была ошибка машиниста.
Видео момента крушения:
В тему: 28 октября 2020 года мы писали, что на родине президента кто-то пустил под откос поезд с углем.