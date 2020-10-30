Появилось видео крушения поезда в США

Главное: Грузовой поезд потерпел крушение в США. Появилось видео.

Детали: В американском городе Морисвилл (Техас) произошло крушение грузового поезда. Видео инцидента случайно снял очевидец.

Известно, что состав из двадцати пяти вагонов перевозил нефтепродукты.

Из-за их разлива пришлось эвакуировать более полутысячи жителей окрестных домов.

Причина ЧП сейчас выясняется. Не исключено, что это была ошибка машиниста.

Видео момента крушения:

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