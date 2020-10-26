В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения

Главное: В день выборов на участках было зафиксировано более 5 тысяч нарушений. Некоторые из них оказались довольно необычными.

Детали: В ходе голосования на местных выборах 25 октября был зафиксирован целый ряд достаточно необычных нарушений. Как сообщает ТСН, на одном из участков из-за большого количества бюллетеней, которые не вместились в старый школьный сейф, их разложили по кастрюлям. Их запечатали и оставили под присмотром полиции. Теризбирком сделал замечание участковой комиссии, но альтернативу не предложил. Перед началом голосования бюллетени из кастрюли пересчитали.

А на одном из участков в Верхнем Рогачике Херсонской области дело дошло до разрезания сейфа после того как члены комиссии не смогли получить бюллетени из-за того, что в сейфе заклинило замок. На помощь вызвали бойцов службы чрезвычайных ситуаций. Те срезали замок «болгаркой». Все происходило под надзором полиции. Бюллетени получили невредимыми, однако данный участок начал работу на час позже.

В целом, по данным Управление коммуникации Национальной полиции Украины, в день выборов было подано 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В частности, зафиксировано 1800 нарушений из-за ведения агитации в день выборов, 274 — нарушение тайны голосования, 209 — подкуп избирателей, 181 — незаконное уничтожение избирательной документации, 178 — нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей, 102 — незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня).

Кроме того, полицейские составили 324 протокола о совершении административных правонарушений.

По фактам нарушений на местных выборах было открыто 159 уголовных производств.

В тему: По данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах 25 октября составила около 37%. Таким образом на избирательные участки пришли чуть более 10 млн человек.