Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде

Главное: Тернополь затопило сильным ливнем. Временами уровень воды поднимался по колено.

Детали: Тернополь затопило сильным ливнем. Мощный дождь обрушился на город вечером 6 октября. Осадки были настолько сильными, что автомобили в городе плавали в воде, а люди вынуждены были ходить босиком, сообщает ТСН.

Из-за осадков парализовало центр города. Автомобили не могли проехать, а люди оставались в заторах около часа. Спасатели прибыли на место ЧП и начали помогать людям выбраться из водной ловушки.

Ливневки не успевали справиться с мощными потоками воды.

«Это просто жесть. Такого ливня в этом году еще не было», — говорит один из местных жителей.

На одном из фото можно увидеть, как мужчина в центре Тернополя стоит по колено в воде и держит в руках зонтик.

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Напомним: 8 июля 2020 года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о : 8 июля 2020 года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о последствиях наводнения на Западной Украине. По данным спасателей, большая вода разрушила 202,4 километра автомобильных дорог: 201 в Ивано-Франковской области и 1,4 в Черновицкой. Также наводнение смыло 93 моста в Ивано-Франковской области, и по одному в Львовской и Черновицкой областях.

В конце июля в результате сильного дождя улицы курортного Бердянска оказались сильно затопленными. Была обесточена часть центра города, движение транспорта было затруднено.