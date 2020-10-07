Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде

Главное: Тернополь затопило сильным ливнем. Временами уровень воды поднимался по колено.
Детали: Тернополь затопило сильным ливнем. Мощный дождь обрушился на город вечером 6 октября. Осадки были настолько сильными, что автомобили в городе плавали в воде, а люди вынуждены были ходить босиком, сообщает ТСН.
Из-за осадков парализовало центр города. Автомобили не могли проехать, а люди оставались в заторах около часа. Спасатели прибыли на место ЧП и начали помогать людям выбраться из водной ловушки.
Ливневки не успевали справиться с мощными потоками воды.
«Это просто жесть. Такого ливня в этом году еще не было», — говорит один из местных жителей.
На одном из фото можно увидеть, как мужчина в центре Тернополя стоит по колено в воде и держит в руках зонтик.
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В конце июля в результате сильного дождя улицы курортного Бердянска оказались сильно затопленными. Была обесточена часть центра города, движение транспорта было затруднено.