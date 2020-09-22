Цукерберг рассказал, смартфоны какой фирмы предпочитает

Главное: Марк Цукерберг поведал, какие смартфоны предпочитает. Создатель Facebook пользуется продукцией Samsung.

Детали: Создатель и генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг признался, какими смартфонами предпочитает пользоваться. Миллиардер дал интервью популярному техно-каналу на YouTube.

Марк Цукерберг заявил, что предпочитает продукцию Samsung (Южная Корея).

Их смартфоны он назвал отличными, но не уточнил, какие именно модели использует сам.

Также он признался, что использует для работы операционную систему Android.

По его словам, он посоветовал своим топ-менеджерам не использовать iPhone и их продукты.

В тему: 21 сентября 2020 года мы писали, что против Facebook выдвинули очень серьезные обвинения в США.