Появилось видео с места крушения поездов в Чехии

Главное: В Чехии произошла железнодорожная катастрофа. Пострадали двадцать человек.

Детали: Утром среды, 9 сентября, в Чехии на вокзале в Кдынах-на-Домажлице произошла железнодорожная катастроф. По данным местных властей, тут пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, который тянул измерительную машину.

В результате столкновения пострадали двадцать человек.

Известно, пассажирский поезд, идущий из Клатови в Домажлице, пропустил сигнал отправления, запрещающий движение, зашел на проложенный путь для грузового поезда и затем столкнулся с другим составом.

Видео с места ЧП:

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии.