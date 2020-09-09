На Тернопольщине за работу оштрафовали более четырех десятков учебных заведений

Главное: Тернополь и целый ряд районных центров Тернопольской области отказались выполнять указание о закрытии учебных заведений и общественного питания. В итоге полицейские составили протоколы на руководителей 31 школы и 12 детских садиков.

Детали: На дистанционное обучение в районах «красной» эпидемической зоны перешло 243 учреждения образования к которым относятся дошкольные и внешкольные учебные заведения. Здесь обучение с 7 сентября проходит онлайн. Однако в самом Тернополе школы и садики остались открытыми. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, за нарушение карантинных норм в «красной зоне» 8 сентября по учебным заведениям начали ходить правоохранители и выписывать протоколы.

«Мы не будем вылавливать детей и родителей у заведений. Но мы увидели вчера, что все учреждения по Тернополю работают. Мы профилактически прошли и предупредили, что этого делать нельзя. Говорили и с руководством горсовета. Сейчас там идут дебаты», — рассказал начальник Главного управления местной полиции Александр Богомол, добавив, что протоколы о несоблюдении карантинных мероприятий составили на руководителей 31 школы и 12 садиков.

По его словам, мобильные группы продолжают работать и дальше. Проверки также коснутся торговых и развлекательных заведений. Невыполнение карантинных норм может завершиться для нарушителей и уголовной ответственностью. В частности, «если родители приведут детей в школу, а они заболеют COVID-19, то тогда уголовную ответственность понесет директор заведения».

Как отметила главная санитарный врач в Тернопольской области Оксана Чайчук, ситуация в области с COVID-19 усложняется. Ежедневно медики области регистрируют около двухсот новых инфицированных. Растет количество и летальных случаев среди населения в возрасте от 30 до 49 лет и от 49 до 65.

В тему: 1 сентября 2020 года в учреждения образования в Украине пошли около 4,2 млн учеников.

При этом в ряде городов Украины учебный год 1 сентября не начался. В частности, из-за коронавирусной болезни COVID-19 на две недели продлены летние каникулы в Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

За первую учебную неделю в Киеве и Киевской области из-за коронавирусной болезни полностью или частично были переведены на дистанционное обучение 14 учреждений среднего образования.

О том, как украинские школы учатся работать в условиях карантина, читайте здесь.

Напомним: 3 августа 2020 года в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми города и районы были распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

12 августа правительство упростило критерии определения зон карантина в Украине.