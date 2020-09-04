Появилось видео кровавого ограбления банка в одной из африканских стран

Главное: Ограбление банка в Нигерии завершилось трагедией – погибли люди. Появилось видео с места событий.

Детали: В Нигерии (община Кагара, штат Нигер) вооруженная банда на мотоциклах совершила налет на местный банк. Есть жертвы.

Группа приехала на четырех транспортных средствах, после чего атаковала финансовое отделение.

Сюда тут же прибыли копы – завязалась бойня.

Жертвами инцидента стали шесть бандитов, двое охранников банка, два клиента и один полицейский. Некоторым грабителям удалось удрать.

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В тему: 3 августа 2020 года мы писали, что камерунские террористы устроили массовое убийство мирных жителей.