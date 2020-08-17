В Азовском море образовался «медузный остров»

Главное: Азовское море в районе Бердянска превратилось в «медузный остров». Отдыхающие опубликовали видео огромного скопления медуз в этом районе.

Детали: Отдыхающие заметили массовое скопление медуз в Азовском море и сняли происходящее на видео. На ролике, опубликованном на YouTube, туристы плывут по воде, верхний слой которой плотно покрывает множество медуз. «Какой-то прям медузный остров», — говорит автор видео, подчеркивая, что море из-за скопления животных стало похоже на кисель.

В подписи к публикации указывается, что речь идет о Бердянске Запорожской области.

В тему: В июле 2020 года на одном из пляжей Азовского моря туристы начали использовать медуз в косметических целях.

На популярной среди туристов косе Бирючий остров в Азовском море кроме медуз на днях также заметили нашествие насекомых.

Напомним: В конце июля сообщалось, что в Днепре стали появляться ядовитые медузы-крестовики. По мнению экологов, в этом явлении нет ничего странного и в августе их количество резко увеличится.