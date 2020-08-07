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В Хмельницком женщину зажало десятками килограмм мусора в собственной квартире

Агата Кловская
07.08.20 09:28
173
В Хмельницком женщину зажало десятками килограмм мусора в собственной квартире

Главное: В Хмельницком пожилая женщина собрала у себя в квартире столько хлама, что в буквальном смысле стала ее заложницей. Вытаскивать ее из мусора пришлось спасателям.

Детали: В Хмельницком пенсионерка оказалась заложницей в собственной квартире. Дело в том, что пожилая женщина не смогла пройти в дверь из-за куч мусора, который она накопила в жилище, сообщает ТСН.

В доме женщины было столько хлама, что открыть двери просто было невозможно. Когда женщина вернулась домой и пыталась зайти в дом, то ее просто зажало десятками килограммов мусора. Пожилая женщина не могла даже пошевелиться.

Заложницу хлама случайно увидели соседи и вызвали спасателей. Чтобы попасть в квартиру и освободить пенсионерку, они смогли попасть только через окно.

«Спасатели с помощью лестницы попали в квартиру через окно третьего этажа. Освободили из плена гражданку и передали работникам экстренной медицинской помощи», — рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

В данный момент женщина госпитализирована в больницу. Соседи просят ее по возвращению вычистить свою квартиру.

В тему: На Троещине в Киеве по улице Лисковская, 9/22 неадекватная женщина превратила свою квартиру в помойку.

Тэги: общество, квартира, мусор, Хмельницкий, курьезы, старушка, новости Украины

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