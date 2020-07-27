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Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5

Агата Кловская
27.07.20 21:32
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Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5

Главное: Из-за масштабной аварии на ТЭЦ-5 несколько районов Киева остались без электричества. Свет пропал даже на некоторых станциях метрополитена.

Детали: В понедельник вечером, 27 июля, на киевской ТЭЦ-5 произошла масштабная авария, вследствие чего в нескольких районах столицы возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Как передает «Информатор», без света и воды, в частности, остались потребители в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

Отмечается, что во тьму погрузились даже некоторые станции метрополитена. Кроме того, «блэкаут» парализовал работу наземного элетротранспорта и «потушил» светофоры.

В настоящее время работники «Киевтеплоэнерго» и ДТЭК осуществляют ремонт поврежденного оборудования, а также производят переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ ‒ до 3-00 28 июля.

В тему: 4 сентября 2013 года мы писали, что авария оставила половину Венесуэлы без света.

А 16 июня 2019 года сообщалось, что без света остались сразу две страны Южной Америки.

Тэги: Киев, общество, авария, метрополитен, столица, ЧП, общественный транспорт, ТЭЦ, свет, отключение, блэкаут, новости Украины

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