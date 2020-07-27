В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить

Главное: В Киеве на Подоле двое парней угнали маршрутное такси «Богдан» и устроили на нем гонки. По словам очевидцев, они находились в состоянии наркотического опьянения и только чудом никто не пострадал.

Детали: В Киеве двое парней угнали маршрутку, стоявшую на остановке и поехали на ней кататься. Как сообщает Патрульная полиция Киева на своем канале в Telegram, вечером 26 июля правоохранители получили вызов о незаконном завладении маршрутным транспортным средством «Богдан».

Прибыв на место происшествия, патруль обнаружил растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской.

Вскоре пустой «Богдан» обнаружили на улице Тульчинской.

Очевидцы предъявили полицейским видео действие автоворов. Судя по нему, молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После чего покинули автобус во дворе и исчезли. Также очевидцы указали вероятное направление бегства злоумышленников.

Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской.

Видео публикуют сообщества «Киев оперативный» и dtp.kiev.ua в Facebook. По данным последнего, угонщики находились в состоянии наркотического опьяненя.

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