В России автомобиль с людьми утонул в канале

Главное: В Волгограде машина с пятью людьми утонула в канале. Появилось видео.

Детали: В российском Волгограде (возле поселка Верхнепогромное) произошло смертельное ДТП. Тут автомобиль Renault Logan вылетел в оросительный канал и утонул.

Полиция говорит, что в машине находились пять человек – двое мужчин и три женщины. Все они погибли.

Причиной аварии называют тот факт, что водитель не справился с управлением.

Люди заживо захлебнулись водой, не сумев выбраться из салона.

Видео с места ДТП показали очевидцы:

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