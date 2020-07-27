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В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз

Александр Панько
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В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз

Главное: В Днепре стали появляться ядовитые медузы-крестовики. По мнению экологов, в этом явлении нет ничего странного и в августе их количество резко увеличится.

Детали: Жители Днепра жалуются на появление медуз в реке. Как сообщила местная жительница Оксана Олейникова на своей странице в Facebook, во время поездки на дачу в реке Днепр она обнаружила целые стаи несвойственных для реки существ.

При этом первые фото и видео необычного явления она сняла еще 13 июля. Впоследствии, по словам блогерши, количество медуз в реке резко увеличилось.

Медуза-крестовик в Днепре

Медуза-крестовик в Днепре

 

Между тем, как сообщает Znaj.ua со ссылкой на эколога-биолога Виктора Мильвуса, ничего аномального в происходящем нет, а в августе медуз станет еще больше. «Судя по видео, которое выложили в соцсети, это медуза-крестовик. Она встречается в реке Днепр и в реке Самара еще с 80-х годов прошлого столетия. В этом нет никакой аномалии, бояться ни в коем случае не надо», — заявил Мильвус.

Медуза-крестовик — ядовитая гидромедуза, обитающая преимущественно в прибрежных водах северной части Тихого океана. Медузы держатся в зарослях морской травы зостеры. Диаметр «зонтика» 25-40 мм. Свое название получила из-за крестообразного рисунка, образованного окрашенными внутренними органами, который виден внутри прозрачного тела. По краям зонтика расположено около 60 тонких щупалец, несущих утолщения — скопления стрекательных клеток. Щупальца имеют резкий перегиб вблизи вершины. Длина щупалец может изменяться, у полностью вытянутых щупалец она превышает диаметр зонтика.

Поражение стрекательными клетками медузы-крестовика не смертельно для человека, но крайне болезненно.

В тему: В марте 2013 года кандидат биологических наук Роман Новицкий рассказал, что «за последние 20 лет в Днепре найдено 18 новых видов рыб». По мнению рыбаков, во всем виновата бездумная застройка и бетонирование прибрежных территорий. «Люди не понимают, что, вгоняя реку в цемент, мы получим вместо реки сточную канаву. В нездоровой среде не может родиться здоровый организм, поэтому ученые штампуют докторские о мутации рыб: плотвы, густеры, карасей. На 70% стаи этих рыб мутированы. Также появляется солоноватость Днепра. Уже масса случаев поимки в Кременчугском водохранилище рыбы-иглы, а сейчас начали попадаться даже медузы» — заявил тогда же руководитель Ассоциации рыболовов Александр Чистяков.

Тэги: вода, происшествие, Днепр, блогер, медуза, соцсети, новости Украины

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