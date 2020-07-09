Популярный украинский курорт атакуют морские блохи

Главное: В курортной Кирилловке туристы жалуются на нашествие морских блох. Особо опасны они для детей.

Детали: В курортном поселке Кирилловка Запорожской области отдыхающие жалуются на нашествие морских блох. Девушка-туристка, отдыхающая на этом популярном курорте, сняла на видео большое их количество.

На ролике видно, что девушка снимает морскую воду и обводит кругами морских блох в воде. Она рассказывает, что в день съемки на море появились волны, поэтому блох поразмывало в разные стороны, когда же на море была гладь — их было видно значительно лучше.

По словам отдыхающей, морские блохи внешне схожи с креветкой. Но все-таки основное отличие блох — они меньше креветок.

Кроме этого, блохи незаметно цепляются за человека и кусают. Место укуса начинает постепенно чесаться. Девушка советует отдыхающим осматриваться после купания.

Специалисты говорят, что такое нашествие морских насекомых может быть связано с началом «цветения» воды.

Справка: Морская блоха, относящаяся к отряду бокоплавов, является одним из самых распространенных плотоядных ракообразных. Самая большая их концентрация сосредоточена в северо-восточной части Атлантического океана, но встречаются и в других водах практически по всему миру.

Большую часть дня ракообразные проводят в береговом песке, где дожидаются прилива, вместе с которым на побережье доставляется и их основная еда — отмершие водоросли, трупы птиц, рыб и прочих морских обитателей.

Самыми опасными укусы морских блох являются для детей, у которых тонкая нежная кожа. В случае множественных укусов насекомых специалисты рекомендуют применять антигистаминные средства.

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В 2019 году мы писали о том, что морские блохи покусали ребенка в Азовском море