Украинец Малиновский провел очередной шикарный матч в чемпионате Италии

Главное: Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел очередной классный матч в чемпионате Италии. Футболист помог «Аталанте» обыграть в гостях «Кальяри».

Детали: 27-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел очередной превосходный матч в итальянской Серии А. Футболист помог своей «Аталанте» обыграть в гостях «Кальяри» (1-0), а местная пресса единодушно назвала его лучшим игроком встречи.

Выйдя в стартовом составе, украинец заработал для своей команды пенальти уже на 27-й минуте, с которого и был забит единственный гол в матче – отличился Луис Муриэль. При этом хозяева остались вдесятером – после фола на украинце красную карточку увидел защитник Андреа Карбони.

Руслан Малиновский был заменен на 59-й минуте.

После тридцати туров «Аталанта» занимает четвертое место, фактически обеспечив себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. При этом команда имеет шансы побороться за 2-3 места.

В тему 25 июня 2020 года сообщалось, что Руслан Малиновский забил невероятный гол в чемпионате Италии.

2 марта 2020 года сообщалось, что украинский «джокер» продолжает забивать в чемпионате Италии.