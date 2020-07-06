Израильские террористы устроили взрыв на ядерном объекте в Иране – СМИ

Главное: Израиль провел атаку на ядерный объект в Иране. Появилось видео.

Детали: Израиль совершил террористический акт на ядерном объекте в иранском Натанзе, где планировалось производство современных центрифуг. Тут было приведено в действие взрывное устройство, пишет издание The New York Times.

Еще в минувший четверг организация атомной энергии Ирана проинформировала о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, где произошел пожар.

Американское издание при этом пишет: «Анонимный источник в разведке одной из стран Ближнего Востока заявил газете, что Израиль установил внутри объекта мощное взрывное устройство. Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции подтвердил изданию, что кто-то применил взрывчатку».

Также отмечается, что «официальные лица Израиля не дали газете четких комментариев, но подчеркнули опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана».

Также газета предполагает, что «причиной инцидента стал взрыв из-за установленного внутри комплекса взрывного устройства: в результате взрыва была разрушена большая часть наземных помещений, где расположены новые центрифуги».

Об израильской атаке также сообщали источники других западных СМИ.

Ранее сообщалось, что израильтяне знали о взрывах 11 сентября 2001 года заранее. ФБР рассекретила часть отчета о теракте.

В тему 19 ноября 2019 года сообщалось, что Евросоюз жестко раскритиковал оккупационную политику Израиля.