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Смотрите под ноги: в одном из киевских парков обнаружена «растяжка»

Смотрите под ноги: в одном из киевских парков обнаружена «растяжка»

Главное: В Сырецком парке Киева сотрудниками Муниципальной стражи обнаружена «растяжка» с гранатой. К счастью, взрывоопасный предмет оказался игрушкой.

Детали: В Киеве сотрудники Муниципальной стражи наткнулись на «растяжку» с гранатой во время патрулирования территории Сырецкого парка.

Как сообщается на странице организации в Facebook, к счастью, граната оказалась не боевой, хотя и способной сдетонировать.

«В случае детонации такой игрушки испуг вам гарантирован. Особо опасно подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией», ‒ говорится в сообщении.

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Справка: Сырецкий парк ‒ киевский парк в районе Сырец по Парково-Сырецкой ул., 2. Был разбит в 1957 году на месте пустыря возле детской железной дороги, открытой 2 августа 1953 года. Изначально ДЖД была в форме петли со станциями «Комсомольская», «Пионерская», и «Техническая». В парке есть большой виадук через овраг, высотой 19,6 метров и длиной 100 метров.

На входе в парк стоит Памятник узникам Сырецкого концлагеря работы скульптора А. Левича, архитектора Ю. Паскевича, и конструктора Б. Гиллера, открытый в 1991 году.

В тему: 2 октября 2015 года сообщалось, что в городе Счастье на «растяжке» подорвался рыбак.

А 25 октября 2005 года мы писали, что неизвестные установили «растяжку» в вагоне поезда Керчь-Москва.

Тэги: Киев, общество, граната, парк, столица, криминал, дружинники, растяжка, новости Украины

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