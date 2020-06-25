Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях

Главное: Стали известны последствия наводнения на Западной Украине. Подтоплено 285 населенных пунктов.

Детали: Утром четверга, 25 июня, в ГСЧС обнародовали информацию о последствиях наводнения на Западной Украине, которое началось еще 22 июня. По официальным данным уже подтоплено 285 населенных пунктов.

Больше всех пострадала Ивано-Франковская область, где подтопило 234 населенных пункта – это 9 157 домов.

Также большая вода пришла в Черновицкую область (37 населенных пунктов частично затоплены – это 712 домов), Львовскую (двенадцать и 72 соответственно) и Тернопольскую (два и 37).

Всего подтопило девять объектов социальной и бытовой сферы.

Было затоплено более 3,3 подвалов и почти 14 тысяч приусадебных участков.

Отмечается, что непогода разрушила 117 километров автомобильных дорог, из них 116 – в Ивано-Франковской области (еще 487 было повреждено, всего повреждено пятьсот километров полотна) и один – в Черновицкой.

Кроме этого в Ивано-Франковской области были разрушены 64 моста и еще 118 было повреждено.

В Черновицкой области также частично размыло дамбу.

Всего к ликвидации последствий непогоды были привлечены 1 643 человек и 469 единиц техники.

При этом синоптики предупреждают, что грозовые дожди на Западной Украине продержатся как минимум до конца недели.

В тему 25 июня 2020 года сообщалось, что после наводнения на Западной Украине Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям.

24 июня 2020 года стало известно, что в Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП.