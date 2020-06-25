Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях

Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях

Главное: Стали известны последствия наводнения на Западной Украине. Подтоплено 285 населенных пунктов.

Детали: Утром четверга, 25 июня, в ГСЧС обнародовали информацию о последствиях наводнения на Западной Украине, которое началось еще 22 июня. По официальным данным уже подтоплено 285 населенных пунктов.

Больше всех пострадала Ивано-Франковская область, где подтопило 234 населенных пункта – это 9 157 домов.

Также большая вода пришла в Черновицкую область (37 населенных пунктов частично затоплены – это 712 домов), Львовскую (двенадцать и 72 соответственно) и Тернопольскую (два и 37).

Всего подтопило девять объектов социальной и бытовой сферы.

Было затоплено более 3,3 подвалов и почти 14 тысяч приусадебных участков.

Отмечается, что непогода разрушила 117 километров автомобильных дорог, из них 116 – в Ивано-Франковской области (еще 487 было повреждено, всего повреждено пятьсот километров полотна) и один – в Черновицкой.

Кроме этого в Ивано-Франковской области были разрушены 64 моста и еще 118 было повреждено.

В Черновицкой области также частично размыло дамбу.

Всего к ликвидации последствий непогоды были привлечены 1 643 человек и 469 единиц техники.

При этом синоптики предупреждают, что грозовые дожди на Западной Украине продержатся как минимум до конца недели.

В тему 25 июня 2020 года сообщалось, что после наводнения на Западной Украине Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям.

24 июня 2020 года стало известно, что в Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП.

Тэги: общество, наводнение, ЧП, регионы, Западная Украина, новости Украины

Комментарии

Статьи

24.06.20 09:35

Украину процентами порвут на части

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.06.20 07:25

«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его
24.06.20 19:21

Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его

Автор: Евроспорт

Выбор редакции
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях

Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
25.06.20 10:03
362
Последние новости
25.06.20 10:03

Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
25.06.20 09:19

В Севастополе во время парада Победы танк чуть не раздавил зрителей
25.06.20 09:00

Жуткое ДТП на окраине Кропивницкого: погибли четыре человека
25.06.20 07:01

Наводнение на Западной Украине: Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям
25.06.20 06:32

Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
24.06.20 22:20

Ученые рассказали о чудодейственных свойствах чеснока
24.06.20 21:16

Армянская диаспора Украины эволюционирует в сторону институционального развития, – эксперт
Фото и Видео
Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
В Севастополе во время парада Победы танк чуть не раздавил зрителей
В Севастополе во время парада Победы танк чуть не раздавил зрителей
Наводнение на Западной Украине: Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям
Наводнение на Западной Украине: Зеленский записал экстренное обращение к местным жителям
Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
Депутат «Слуги народа» намекнула, что бедным украинцам нужно запретить рожать детей
Парад Победы в Москве «увидели» даже из космоса
Парад Победы в Москве «увидели» даже из космоса
Российский блогер с неприкрытым злорадством прокомментировал взрыв дома на Позняках
Российский блогер с неприкрытым злорадством прокомментировал взрыв дома на Позняках
Повернувшись лицом к Богу - 50 цитат Предстоятеля УПЦ, которые учат вере и стойкости
Повернувшись лицом к Богу - 50 цитат Предстоятеля УПЦ, которые учат вере и стойкости
Драка российских депутатов повеселила интернет
Драка российских депутатов повеселила интернет
На Прикарпатье затопило больницу с больными коронавирусом
На Прикарпатье затопило больницу с больными коронавирусом
В Киеве открываются бассейны, театры и кинотеатры
В Киеве открываются бассейны, театры и кинотеатры
fraza.com
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.