Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Аргентинский школьник установил рекорд чемпионата Испании по футболу

Аргентинский школьник установил рекорд чемпионата Испании по футболу

Главное: Аргентинский полузащитник «Мальорки» стал самым юным футболистом чемпионата Испании по футболу. Он вышел на поле в матче против «Реала».

Детали: В Мадриде во время матча «Реала» и «Мальорки» произошло историческое событие: на 83-й минуте поединка на поле вышел полузащитник гостей Лука Ромеро, который стал самым юным игроком в истории чемпионата Испании по футболу.

24 июня, когда состоялся поединок, парню было всего 15 лет и 219 дней.

Лука Ромеро родился в Мексике, но играет за юниорскую сборную Аргентины (шесть матчей и два гола). Его отец был малоизвестным аргентинским футболистом.

В дошкольном возрасте он переехал в Испанию, где пытался попасть в академию «Барселоны», но неудачно, однако в 2015-м году мальчик подписал контракт с «Мальоркой».

Добавим, что к моменту выхода юниора «Реал» уже вел 2-0 и счет не изменился.

В тему 25 июня 2020 года сообщалось, что полузащитник сборной Украины забил невероятный гол в чемпионате Италии.

Тэги: рекорд, футбол, мир, Испания, спорт

Комментарии

Статьи

25.06.20 17:02

Апокалипсические размышления о будущем и настоящем

Автор: Игорь Куренков

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.06.20 07:25

«Динамо» – «Колос»: победа в серии матчевых пенальти

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его
24.06.20 19:21

Обдолбаный Брэд Питт умолял Майка Тайсона не бить его

Автор: Евроспорт

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украинцев пугают ужесточением карантина

Украинцев пугают ужесточением карантина
25.06.20 15:33
565
Последние новости
25.06.20 17:57

Митрополит Антоний сравнил период карантина с подвигом уединения преподобного Онуфрия в пустыне
25.06.20 16:55

Аргентинский школьник установил рекорд чемпионата Испании по футболу
25.06.20 16:16

В столичном ресторане в первый же день после открытия бизнесмена «обчистили» на 100 тысяч
25.06.20 15:40

Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий празднует именины и 50 лет монашеского служения
25.06.20 15:33

Украинцев пугают ужесточением карантина
25.06.20 15:01

В России собираются построить Сталин-центр. Памятник уже открыли
25.06.20 14:43

На затопленном рынке в Черновцах мужчина поймал огромного карпа
Фото и Видео
Аргентинский школьник установил рекорд чемпионата Испании по футболу
Аргентинский школьник установил рекорд чемпионата Испании по футболу
Аргентинский школьник установил рекорд чемпионата Испании по футболу
Аргентинский школьник установил рекорд чемпионата Испании по футболу
В России собираются построить Сталин-центр. Памятник уже открыли
В России собираются построить Сталин-центр. Памятник уже открыли
На затопленном рынке в Черновцах мужчина поймал огромного карпа
На затопленном рынке в Черновцах мужчина поймал огромного карпа
Киевляне все чаще находят у дверей своих квартир странные отметки
Киевляне все чаще находят у дверей своих квартир странные отметки
Полузащитник сборной Украины забил невероятный гол в чемпионате Италии
Полузащитник сборной Украины забил невероятный гол в чемпионате Италии
В Харькове жестоко избили сторонника «Партии Шария». Били битами по голове (фото 18+)
В Харькове жестоко избили сторонника «Партии Шария». Били битами по голове (фото 18+)
В украинский прокат выходит самая смешная комедия года
В украинский прокат выходит самая смешная комедия года
Кровавое ДТП в Днепре: среди жертв – ребенок
Кровавое ДТП в Днепре: среди жертв – ребенок
Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
Наводнение на Западной Украине: появились официальные данные о массовых разрушениях
В Севастополе во время парада Победы танк чуть не раздавил зрителей
В Севастополе во время парада Победы танк чуть не раздавил зрителей
fraza.com
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.