Аргентинский школьник установил рекорд чемпионата Испании по футболу

Главное: Аргентинский полузащитник «Мальорки» стал самым юным футболистом чемпионата Испании по футболу. Он вышел на поле в матче против «Реала».

Детали: В Мадриде во время матча «Реала» и «Мальорки» произошло историческое событие: на 83-й минуте поединка на поле вышел полузащитник гостей Лука Ромеро, который стал самым юным игроком в истории чемпионата Испании по футболу.

24 июня, когда состоялся поединок, парню было всего 15 лет и 219 дней.

Лука Ромеро родился в Мексике, но играет за юниорскую сборную Аргентины (шесть матчей и два гола). Его отец был малоизвестным аргентинским футболистом.

В дошкольном возрасте он переехал в Испанию, где пытался попасть в академию «Барселоны», но неудачно, однако в 2015-м году мальчик подписал контракт с «Мальоркой».

Добавим, что к моменту выхода юниора «Реал» уже вел 2-0 и счет не изменился.

В тему 25 июня 2020 года сообщалось, что полузащитник сборной Украины забил невероятный гол в чемпионате Италии.