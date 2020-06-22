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В сети размещен документальный фильм об истории возрождения Святогорской лавры

В сети размещен документальный фильм об истории возрождения Святогорской лавры

Главное: В интернете разместили документальный фильм с уникальными кадрами хроники возрождения Свято-Успенской Святогорской лавры.

Детали: В сети разместили первую часть документального фильма «Монашество — свет миру!», который посвящен истории возрождения Святогорской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, фильм поможет тем, кто видел Лавру двадцать пять лет назад, вспомнить то время, а остальным зрителям — погрузиться в ту пору.

В основу 15-минутной ленты легло интервью, которое владыка Арсений дал одному из донецких телеканалов в 1995 году.

«Рассуждая о роли монашества в мире, владыка создаёт портрет неуловимого времени, а уникальные хроникальные кадры фильма помогут зрителю составить впечатление о минувших событиях», — рассказали создатели фильма.

В ленту вошли также кадры хроники монастыря, запечатлевшие первые шаги наместника и братии на пути возобновления монашеской жизни обители после долгих лет запустения.

В тему: Тысячи верующих УПЦ рассказали, почему боятся возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Святогорская лавра

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