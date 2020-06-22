В селе на Прикарпатье сняли на видео смерч

Главное: В Ивано-Франковской области пронесся смерч. Его сняли на видео местные жители.

Детали: Возле села Обертин (Ивано-Франковская область) пронесся смерч. Местные жители сняли его на видео.

Природное явление было зафиксировано накануне, в воскресенье, 21 июня.

Люди говорят, что смерч прошел в четырех километрах от их села над полями и лесополосой.

Видео:

В тему 7 мая 2020 года сообщалось, что в Запорожской области сняли пугающее природное явление.

24 февраля 2020 года стало известно, что на юге Украины бушует сильнейший ураган. Погибла женщина.