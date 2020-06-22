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Вандалы осквернили Родину-мать в Киеве «голубым» флагом

Вандалы осквернили Родину-мать в Киеве «голубым» флагом

Главное: В Киеве вандалы осквернили монумент Родина-мать. Они подняли рядом с ним флаг ЛГБТ.

Детали: Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, в воскресенье, 21 июня, в Киеве вандалы осквернили монумент Родина-мать. Рядом с ним вывесили флаг ЛГБТ.

Видео извращения провокаторы публикуют в «Фейсбуке» на странице KyivPride.

Кадры сопровождает странная подпись: «Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня реет над всем Киевом».

Интересно, будет ли разыскивать вандалов-провокаторов полиция?

Видео:

В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что вандалы-сатанисты на Житомирщине «распяли» куклу со свастикой.

3 января 2020 года стало известно, что в Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ.

Тэги: Киев, общество, вандализм, криминал, Родина-Мать, новости Украины

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