Вандалы осквернили Родину-мать в Киеве «голубым» флагом

Главное: В Киеве вандалы осквернили монумент Родина-мать. Они подняли рядом с ним флаг ЛГБТ.

Детали: Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, в воскресенье, 21 июня, в Киеве вандалы осквернили монумент Родина-мать. Рядом с ним вывесили флаг ЛГБТ.

Видео извращения провокаторы публикуют в «Фейсбуке» на странице KyivPride.

Кадры сопровождает странная подпись: «Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ+ флаг сегодня реет над всем Киевом».

Интересно, будет ли разыскивать вандалов-провокаторов полиция?

Видео:

В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что вандалы-сатанисты на Житомирщине «распяли» куклу со свастикой.

3 января 2020 года стало известно, что в Нежине вандалы разрисовали стену колокольни Благовещенского монастыря УПЦ.