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Дайджест > Обновление данных в ТЦК: консультация юриста

Обновление данных в ТЦК: консультация юриста

Автор: «Фраза»
05.07.24 19:44
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Обновление данных в ТЦК: консультация юриста

Юрист Игорь Баранников в интервью Юрию Романенко подробно рассказал о ситуации со штрафами, связанными с новым законом о мобилизации и обновлением данных военного учета в Украине.

По словам эксперта, после 16 июля 2024 года, а тем более к началу августа, тема финансовых санкций станет наиболее острой.

«После 16-го числа, думаю, тема финансовых санкций будет, наверное, самая актуальная», — отметил Баранников. Он подчеркнул, что на момент интервью данные обновили около 2,5 млн человек, что составляет менее 50% от ожидаемого правительством количества.

Юрист обратил внимание на то, что процесс попыток наложения штрафов уже начался. «Я знаю, сейчас пытаются там оштрафовать девочек фармацевтов, которые, как некоторые ТЦК считают, не обновили вовремя свои данные», — сообщил он.

Однако Баранников подчеркнул, что наложить штраф по статье 210 КУоАП на самом деле очень сложно. «Если есть информация в реестрах других, то есть реестре избирательном, демографическом и других, то человек не подлежит штрафу», — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о возможности лишения недвижимости за неуплату штрафа, юрист отметил: «Существует закон об исполнительном производстве. Так вот, там предусмотрена продажа имущества за долги». Он добавил, что были случаи продажи квартир при наличии долга в 10 000 гривен.

Баранников также прокомментировал ситуацию с многократным наложением штрафов. «Есть две гипотезы. Первая гипотеза — если штрафов больше, чем два, есть основания для открытия уголовного производства. Другая теория — что это не будет основанием для открытия уголовного производства», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул важный момент: «Еще раз скажу, я повторюсь, и это должны запомнить для себя все: не может быть применен штраф, если есть данные в других реестрах».

Относительно вручения повесток юрист отметил изменения в законодательстве. «После 16 июля будет чуть по-другому. Сначала было постановление, потом внесены изменения в правила услуг почтовой связи, где предусмотрено, что повестка или требование ТЦК отправляется заказным письмом с бланком описи вложения», — пояснил Баранников.

Эксперт посоветовал гражданам быть внимательными и при необходимости оспаривать штрафы. «Каждый штраф надо обжаловать. В суде обязательно», — подчеркнул юрист. Он также добавил: «Не думайте, что штраф — это так, заплатил 17 тысяч или не заплатил и забыл. То есть у тебя все хорошо. Мы не знаем, что будет дальше, какие будут законы приниматься дальше».

В заключение Баранников отметил, что ситуация с штрафами может обостриться в ближайшее время: «Я думаю, что где-то числа 25 июля, 1 августа появятся не единичные постановления, а массовые постановления».

Вместе с тем, юрист не призывает не обновлять данные доступными инструментами, ведь это поможет украинцам «не жить в подполье» и даже проверить свой статус в глазах государства.

Напомним, юрист рассказал о преимуществах и проблемах приложения.

Он также указал на ключевые проблемы ВЛК и что делать в случае нарушений.

Источник информации

Тэги: обновление данных в ТЦК

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