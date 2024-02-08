Эдуард Чапкис: мошенник и серый кардинал колл-центров Киева

СМИ сообщают, что "Серый кардинал" киевских "колл-центров" Эдик Молдован, он же гражданин Молдовы Эдуард Чапкис зарабатывает мошенничеством десятки миллионов долларов в Украине во время войны.

Начнем с того, что летом новостная лента была переполнена громкими раскрытиями десятков «колл-центров», в которых работали сотни молодых людей, направленных на введение в заблуждение наиболее уязвимых категорий населения — пенсионеров, людей с инвалидностью и других.

Народные депутаты Украины также присоединились к громким расследованиям, образовав Временную следственную комиссию по расследованию деятельности незаконных «колл-центров». Как часто бывает, ее флагманом стал нардеп Николай Тищенко, который за время своей каденции сменил уже с десяток направлений в своей деятельности. В начале деятельности народные избранники демонстрировали огромный масштаб проблемы — фактически ежедневно появлялись новости о «накрытии» нового «колл-центра» в крупнейших украинских городах — Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре и других. Несмотря на это, их деятельность не стала менее масштабной: были такие случаи, когда мошеннический офис в один день закрывали правоохранители, а уже на следующий он спокойно работал. Возникает логический вопрос: откупились или решили? Похоже, что да. О нелегальной деятельности уже почти не слышно, хотя «колл-центры» работают, как и работали. Журналистам-расследователям «Антикора» удалось пообщаться с людьми, приближенными к главным «офисникам» нашей страны. В нашем материале эксклюзив о том, как работает одна из наиболее прибыльных незаконных деятельностнй в Украине.

Эдуард Чапкис. Король колл-центров

Источник поделился с нашим журналистом происходящим за кулисами «офисов». По его данным, работа незаконных «колл-центров» в Украине на фоне войны приносит колоссальную прибыль. Теневой сегмент бизнеса приносит владельцам миллиарды долларов США ежегодно.

«Проблема „офисов“ — на самом деле не проблема, ведь вы не представляете, сколько людей „кормится“ этим „бизнесом“. В Киеве большинство элитной недвижимости, дорогих автомобилей, люксовых предметов покупается „офисниками“. В области задействованы десятки тысяч человек, и, если в соц. сетях вы видите 20-летнего „криптовалютника“ или „ITшника“-долларового миллионера, на 90% он имеет отношение к колл-центрам», — заявил проинформированный источник.

На вопрос, кто на вершине этой пирамиды, однозначного ответа наши журналисты сразу не получили, ведь, как заявил собеседник, «единоличный лидер отсутствует, есть целые группы, региональные, хотя в последние годы появился один видный персонаж, который „прорабатывает“ в основном зарубежный рынок. Кличка у него „Молдован“. Связано это с тем, что он гражданин Молдовы, который приехал в Украину за несколько месяцев до начала полномасштабной войны. Его реальное имя — Эдуард Чапкис».

Как нам удалось установить, такой человек действительно существует и уже «засветился» в публикациях «Антикора». В августе 2023 года, когда Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины обнаружила один из колл-центров на столичной Оболони, где работали десятки операторов, Эдуард Чапкис впервые попал в объективы камер.

Фотографий в профиль с нескольких десятков метров нмолодого человека с бородой — единственная публично доступная фотография Эдуарда Чапкиса. Бизнес не прозрачен, и поэтому надзиратель за ним максимально «шифрует» свою личность. Однако, в современном мире не так просто скрыть всю информацию о себе, особенно, когда ты обладаешь многомиллионным состоянием неизвестного происхождения.

Кадры по раскрытию незаконного колл-центра в августе прошлого года действительно шокируют. В элитном бизнес-центре на столичной Оболони заседали одновременно сотни операторов, которые выманивали из доверчивых украинцев десятки миллионов гривен.

На последней фотографии — солидный Mercedes S580 Maybach, которым, по данным Антикора, пользуется один из боссов колл-центров Эдуард Чапкис. Автомобиль он купил весной 2023 года. Судя по информации, размещенной на профильном вебсайте по продаже автомобилей «Авториа», транспортное средство 2021 года с пробегом 9 тысяч километров было продано в апреле 2023 года за 286 000 долларов США. Счастливым обладателем драгоценного немецкого автомобиля стал Чапкис.

С апреля по конец июля Чапкис наездил на «Мерсе» 6 тысяч километров и впоследствии решил его продать. Информация о продаже «Майбаха» повторно появилась на «Авториа» в конце июля 2023 года. Правда, гражданин Молдовы решил прилично заработать на сделке, выставив автомобиль, приобретенный за 286 тысяч долларов, за 340 тысяч.

Вероятно, глупых не нашлось, и уже в августе 2023 года автомобиль был снят с продаж. Приблизительно в то же время он был сфотографирован возле нелегального колл-центра на столичной Оболони.

Кроме Mercedes, Чапкис владеет Toyota, Tesla и Range Rover. Хороший автопарк общей стоимостью от 500 до 700 тысяч долларов США.

Кроме ценного транспорта, Чапкис также владеет квартирой в самом дорогом районе Киева — на Печерске. Как нам удалось установить, до октября 2021 он проживал в скромной квартире в типичной 5-этажке, которая расположена по улице Строителей в Днепровском районе Киева.

Из хрущевки Чапкис перебрался сразу в жилищный комплекс бизнес-класса Alter Ego в центре столицы. Цены на однокомнатные квартиры с ремонтом, согласно информации профильных сервисов, начинаются от 150-180 тысяч долларов.

Несмотря на то, что подтверждения происхождения средств у Чапкиса не было и не может быть (об этом дальше), такие покупки не вызвали вопросов ни у банков, ни у налоговой, ни у правоохранителей. По данным источников «Антикора» в правоохранительных органах, пока никакого уголовного производства, в котором Чапкис является подозреваемым или обвиняемым, нет. Это при том, что в августе во время раскрытия одного из нелегальных колл-центров его поймали «на горячем».

Бизнесмен в нищете

Официально в Украине Эдуард Чапкис владеет 7 юридическими лицами, а также зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Основной вид деятельности Чапкиса как ФОП — компьютерное программирование (типично для организаторов «колл-центров»). Учитывая, что для физических лиц-предпринимателей лимит дохода в 2023 году составил почти 8,3 миллиона гривен (из которых еще нужно заплатить 5% единого налога и единый социальный взнос), максимальный доход Чапкиса на предпринимательской деятельности может составить 7,8 миллионов. гривен. Этого не было бы достаточно даже для покупки Mercedes S580 Maybach, не говоря уже о другом. Возможно, сверхприбыль гражданину Молдовы приносят те 7 компаний, в которых он является владельцем? Но и здесь нет. Большинство предприятий Чапкиса вообще не подали финансовую отчетность за 2022-2023 годы, а подавшие демонстрируют «минус». Например, Общество с ограниченной ответственностью «Интерфолд Креатив», владельцем которого является Чапкис, в течение 2022-2023 годов задекларировало доход в размере 26 миллионов гривен. При этом чистая прибыль предприятия составила −4,5 тысячи гривен, то есть официально оно убыточно. Официально в компании работает один человек — вероятно, это директор Станислав Чуприков. Обязательств «Интерфолд Креатив», равно как и активов, нет, а значит, большой вопрос, откуда у компании берутся средства и куда они исчезают.

Почему-то ни одна из принадлежащих Чапкису компаний не зарегистрирована по адресу, где он владеет офисным помещением. Как нам удалось установить, молдавский предприниматель является владельцем помещения № 6 в бизнес-центре Wave Tower неподалеку от станции метро Почайна в Киеве.

Именно в этом БЦ в августе 2023 был обнаружен масштабный колл-центр, о котором мы писали выше. Неудивительно, что Эдик Молдован не регистрировал здесь свои компании, имея собственность в современном офисном здании, ведь тогда не только по причинно-следственной связи можно было бы определить, что здесь находится преступный колл-центр, которым руководит Чапкис, а еще и по прямой доказательной базе.

Но и этот массив — далеко не все «скелеты в шкафу» «серого кардинала» столичных колл-центров Эдуарда Чапкиса.

По информации Антикор