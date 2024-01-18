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Дайджест > Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями

Автор: «Фраза»
18.01.24 14:58
107
Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями

44-летний Дмитрий Торнер за свою жизнь успел сменить несколько паспортов, побывать на встречах с адвокатом Дональда Трампа, баллотироваться в Верховную Раду и втянуться в дискредитационную историю с убитым банкиром-агентом, предупредившим СБУ о запланированном полномасштабном вторжении РФ в Украину. Прекрасный сюжет для настоящего экшна, не так ли?

Дмитрий Торнер впервые стал известен в украинском медиапространстве накануне выборов в Верховную Раду в 2019 году. Тогда он баллотировался под № 44 от ныне запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В биографической справке отмечалось, что Торнер работает руководителем ООО «Хим-трейд», прямым конечным бенефицаром которой является Дмитрий Фирташ и его австрийская газовая компания Zangas Hoch — und Tiefbau GmbH.

С Верховной Радой у Торнера не сложилось, ведь МВД и СБУ Украины обратились с общим заявлением в Центральную избирательную комиссию с призывом снять его с выборов. Причина заключалась в том, что он якобы находится в розыске. В ходе досудебного расследования выяснилось, что лицо, представляемое Дмитрием Торнером, 1980 года рождения, с 2007-го успело сменить пять паспортов на разные фамилии. Настоящее же его имя — Дмитрий Григорьевич Некрасов и он гражданин Молдовы, который был осужден за кражи в особо крупных размерах.

Некрасов-Торнер в 2003 и 2004 годах действительно был приговорен к 11 годам тюрьмы и отбывал наказание в молдавских тюрьмах. Его признали виновным в неоднократных кражах мобильных телефонов и мебели. Информацию по судебным решениям нашло молдавское агентство журналистских расследований Rise Moldova .

А вот дальше начинается настоящий детектив. Сидеть в тюрьме Некрасов-Торнер не собирался, поэтому в 2004 году женился на собственном адвокате Людмиле Божий и взял ее фамилию. Получив новые документы, он при непонятных обстоятельствах смог покинуть тюрьму и переехать в Украину. Через несколько лет правоохранительные органы Молдовы закроют его дело, а сам Дмитрий в Украине успеет еще несколько раз жениться и получить паспорта на такие фамилии как Мальченко, Грозный и наконец Торнер.

Дело в Молдове, правда, закроют при довольно странных обстоятельствах. Молдавские журналисты из Rise Moldova нашли документ, в котором якобы говорится о смерти Дмитрия Некрасова, к тому моменту уже Божего, в 2009 году. Впоследствии молдавское следствие выяснило подлог этого документа, поэтому фигуранта объявили в розыск.

Последнюю фамилию Торнер он получил от новой жены — украинской поп-певицы, телеведущей телеканалов NewsOne и Интер, а также обладательницы титула Миссис Вселенная — 2016 года Ольги Торнер.

Если читатель может подумать, что это какой-то бред, то сам Торнер и его нынешний адвокат Андрей Цыганков подтверждают то, что он несколько раз брал фамилии своих жен и таким образом менял паспорта.

" Сейчас многие говорят, что он несколько раз брал себе фамилии жен. Я не буду комментировать его мотивацию, это личные вещи. Важно, что каждый раз, когда он получал паспорт, это происходило официально по установленной процедуре через органы МВД. То есть, если есть какие-то утверждения о подделке паспортов, они фактически касаются не моего клиента, а соответствующих подразделений Министерства внутренних дел «, — говорил адвокат в январе 2022 года.

» Я всю жизнь искал свою семью и нашел ее. Что касается предыдущих браков и смены фамилий, то для этого были мои личные причины, которые к вымышленной истории в СМИ никакого отношения не имеют. Они точно не связаны с желанием от кого-то скрываться «, — рассказывает Торнер в интервью в декабре 2023 года.

Ситуация с паспортами и частыми сменами фамилий действительно очень странная. И ни сам Торнер, ни его адвокат так и не предоставили разъяснений, зачем это требовалось. Тем более что в Украине обычно жена берет фамилию мужа, а не наоборот.

Тем не менее, судя по данным судебного реестра Украины летом 2021 года, Торнеру удалось добиться признания того, что информация МВД и СБУ о якобы подделке им документов не соответствует действительности. И суд даже требовал опровержения этих тезисов. Подобный иск по опровержению информации подавала и его супруга Ольга Торнер.

2019-2021 годы для Дмитрия Торнера стали настоящим экшном, достойным Голливуда. Так, в 2020 году он становится героем большой статьи в Washington Post о попытках украинского олигарха Дмитрия Фирташа «порешать» о том, чтобы его не экстрадировали в США. Для этого была организована встреча с тогдашним адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. На нем присутствовали американские бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман. Также обнимался с Джулиани в элитном сигарном клубе и Дмитрий Торнер.


Washington Post отмечает, что со стороны украинских переговорщиков было предложение поспособствовать остановке возможной экстрадиции Дмитрия Фирташа в США. В свою очередь, за эту услугу для Джулиани мог быть собран компромат на Джо Байдена, в то время только кандидата в президенты США.

Парнасу, Фруману и вероятно Торнеру было что предложить Джулиани, ведь в то время начала раскручиваться история с сыном Байдена Хантером и его работой в украинской компании Burisma бывшего министра времен Януковича Николая Злочевского.

Тема компромата, как говорится, пошла быстро. В Украине над ней начал работать экс-народный депутат, подозреваемый в государственной измене, Андрей Деркач и бывший прокурор Константин Кулик. Создавались заказные статьи, размещавшиеся в том числе на зарубежных ресурсах. Также монтировались целые сюжеты и фильмы для телевидения и YouTube.

В этом контексте хотелось бы заметить роль жены Дмитрия Торнера — Ольги. Как отмечалось, она раньше работала на телеканале NewsOne, принадлежавшем куму Путина Виктору Медведчуку. Именно на нем и на его сайте, тогда еще спокойно работавших без санкций, можно было часто заметить материалы по Хантеру Байдену и коррупции в фирме Burisma.

Тогда же была раскручена история о якобы найденном ноутбуке сына Байдена, на котором содержались доказательства того, что он употреблял наркотики и пользовался секс-услугами.

Так вот, крестной мамой детей Ольги и Дмитрия Торнера является телеведущая и дочь упомянутого экснардепа Андрея Деркача — Татьяна Терехова. Об этом в комментарии для печати в 2017 году заявляла сама Ольга после рождения младенцев.

Итак, Дмитрий Торнер и Андрей Деркач дружат семьями. В то же время, первый встречался с Руди Джулиани летом 2019-го, второй — с ним же в Киеве в декабре того же года. После этих встреч началась украинская антикампания против Джо Байдена и его семьи. В свою очередь, Дмитрий Фирташ, как мы знаем, все еще находится в Австрии и экстрадиции в США пока не произошло.

Но вернемся к Дмитрию Торнеру и его дальнейшим приключениям. Известно, что сейчас он проживает в Австрии с семьей. При этом в январе 2021 года он неожиданно избирается главой Федерации биатлона Молдовы. А осенью 2023 г. он даже возглавил Национальный олимпийский спортивный комитет Молдовы. Правда, после того, как местная пресса начала поднимать информацию об уголовном прошлом Торнера и его махинациях с паспортами и фамилиями, ему пришлось покинуть этот пост.

Торнер и его украинский адвокат говорят, что кампанию по дискредитации якобы заказала одна из его бывших жен — Татьяна Грозная. Она долгое время работала в МВД, а ее родным братом является якобы банкир-агент Денис Киреев, первым уведомивший СБУ о времени вторжения РФ в Украину. Следует заметить, что Киреев был убит в марте 2022 года во время операции украинскими спецслужбами. При этом и глава ГУР и президент Владимир Зеленский отмечают большую роль Киреева в защите Украины.

Так что же это получается, что Торнер, будучи главой спортивной организации в Молдове, при этом проживая в Австрии, подозревает в клевете бывшую жену из Украины? Такому сценарию позавидовал бы не один знаменитый сценарист.

Но это еще не все. По определенной информации, кроме проживания в Австрии, семья Торнер также имеет недвижимость в Дубае. Судя по странице Ольги Торнер в Instagram, семья чуть ли не ежемесячно проводит время в здании Address beach resort.

Дом состоит из гостиниц, апартаментов и заведений отдыха. Он славится тем, что на 77 этаже расположен один из самых высоких бассейнов в ОАЭ, и из которого открывается впечатляющий вид на Персидский залив и самое большое в мире колесо обозрения — Dubai ain. Также рядом с домом есть частный пляж с бассейнами и барами.

Address beach resort расположен в элитном районе Dubai marina. Он считается так называемой «резервацией» для россиян. Местные блоггеры часто шутят в соцсетях, что в Dubai marina не живут люди, у которых нет российского паспорта.

Тем не менее, в этом же здании, например, проживает бывшая депутат Верховной Рады Украины от запретной «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская с мужем Юрием Солодом и детьми.

Самая дешевая квартира в Address beach resort в стартовой цене составляет 2 500 000 дирхам, или 680 000 долларов. И это просто за однокомнатную квартиру. Вряд ли Дмитрий Торнер с женой и тремя детьми ютятся в одной спальне.

Как видим, сейчас Дмитрий Торнер максимально пытается дистанцироваться от Украины и якобы отправился развивать спорт в Молдове. Однако и общие родственники, и баллотирование от пророссийской партии, и связи с Дмитрием Фирташем вряд ли позволят ему скоро полностью исчезнуть со страниц прессы. Разве что он решит в очередной раз жениться и взять новую фамилию жены.

По материалам Антикор

Тэги: Дмитрий Торнер

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