Сергей Коровченко: как человек, который сдал Крым, стал украинском волонтером?

Кто сдавал полуостров Крым, кто легитимировал так называемый референдум и кто даже после контактов с пророссийскими прислужниками смог выйти сухим из воды и превратиться в волонтера с орденом митрополита Епифания? Всё это о бывшем начальнике юстиции Крыма, ныне тесно связанном с Юлией Тимошенко — Сергее Коровченко.

Фамилия Сергея Коровченко простому читателю вряд ли хорошо знакома. Родился в Луганской области, но учился уже в Киеве. Имеет юридическое образование и адвокатское удостоверение. Юридическая практика свела Коровченко с одиозным заместителем Администрации беглого президента Виктора Януковича — Андреем Портновым. С 2006 по 2012 год Коровченко работал его помощником в Верховной Раде, когда у него был депутатский мандат от Блока Юлии Тимошенко. Кстати, именно Тимошенко сыграет большое участие в отбеливании репутации Коровченко после оккупации Крыма россиянами. Но об этом чуть позже.

По словам самого Сергея Коровченко, он впервые попал в Крым в 2011 году, когда был назначен помощником заместителя Председателя Совета министров Крыма патронатной службы. За год до оккупации он стал начальником Главного управления Министерства юстиции Украины в Крыму. И оставалось им еще некоторое время после захвата полуострова.

Впервые фамилия Коровченко в контексте возможного содействия оккупации полуострова россиянами всплыла на «пленках Глазьева». Телефонные разговоры советника президента РФ Сергея Глазьева были записаны украинской разведкой 1 марта 2014 года. На расшифровках этих разговоров можно узнать много информации о том, каким образом Россия оккупировала Крым и кто из украинских чиновников помогал врагу. Записи были обнародованы следствием по делу о государственной измене Виктору Януковичу. Именно эти пленки легли в основу дела о возможной измене уже упомянутого Андрея Портнова, которого считают автором постановления Верховной Рады Крыма в начале оккупации полуострова. По Коровченко также было возбуждено уголовное дело.

Коровченко на пленках упоминается как человек Виктора Медведчука, обсуждаемого Глазьев с депутатом Госдумы России Константином Затулиным. В частности, советник Путина говорит о том, что Сергея Коровченко необходимо оставить в должности в Минюсте Крыма, ведь его рекомендует Медведчук. Впрочем, Коровченко в должности не остался, но это не значит, что он не был в курсе происходивших событий.

Подтверждение тому, что Сергей Коровченко не только был в курсе планов окупантов, но и принимал в них участие, нашлось в конце 2023 года. Журналисты «Общественного» получили в распоряжение записи телефонных разговоров Андрея Портнова. На них он общается с Коровченко и бывшим депутатом Верховной Рады Крыма Львом Миримским. Записи датируются весной 2014 года, когда оккупанты как раз формировали так называемую власть в Крыму и занимались переписыванием украинского имущества под российское законодательство.

Из этих телефонных разговоров можно узнать, что Коровченко предлагали курировать некоторые темы во время оккупации Крыма. Более того, он вместе с Миримским планировал поездку в уже захваченный полуостров в апреле 2014 года. Сам Коровченко в одном из отбеливающих интервью утверждает, что уехал из Крыма в марте 2014 года и больше там никогда не был.

Украинское следствие вело уголовное дело и против Портнова и против Коровченко. Но в настоящее время никаких обвинений не было предъявлено. Фактически люди, которые помогали россиянам захватить Крым, благодаря правосудию Украины, на которое, как известно, оказывал влияние Андрей Портнов, вышли сухими из воды.

Более того, уже в 2016 году Сергей Коровченко претендовал на должность судьи в Конституционном суде Украины, указывая в декларации кандидата, на тот момент работавшего адвокатом. На конкурс его не допустили, но это не слишком огорчило его, и он отправился в политику.

Здесь стоит упомянуть Юлию Тимошенко, о которой говорилось в начале публикации. Она играет большую роль в политическом продвижении Коровченко. Так, его родная сестра Яна Нестор замужем за руководителем киевской ячейки партии «Батькивщина» Виталием Нестором. Читатель может его помнить по баллотированию на должность мэра Киева в 2020 году.



У Нестора и Коровченко также есть общий бизнес. В частности, в 2017 году первый был директором ООО «Арт-Систем», учредителем которой является Сергей Коровченко. Сейчас компанией, занимающейся недвижимостью, управляет Яна Нестор.



Среди бенефициаров этой фирмы есть еще одна очень интересная личность — Иван Молчанов. Это сын известной застройщицы, руководительницы строительной компании Stolitsa group Влады Молчановой. По данным многочисленных источников — Коровченко и Молчанова являются гражданскими супругами. Их неоднократно замечали вместе. К примеру, они стали случайными участниками сюжета о свадьбе пасынка Виктора Медведчука. Вряд ли они были приглашенными гостями, ведь спортивные костюмы, в которые они были одеты, никак не соответствуют дресс-коду подобных событий. Тем не менее, журналисты смогли зафиксировать пару вместе.



Власть Молчанова — одна из главных спонсорок партии Юлии Тимошенко и не скрывает того, что симпатизирует «Батькивщине». Вероятно, на фоне политических убеждений она и могла сойтись с Сергеем Коровченко.

В 2019 году он был даже кандидатом в народные депутаты от «Батькивщины» по округу в Прилуках Черниговской области. Правда, победа ему так и не досталась. А потенциальным избирателям в очередной раз напомнили о крымском прошлом Коровченко и его телефонных разговорах с оккупантами.

В 2020 году Коровченко вместе с Молчановой засветились в документах, которые депутат Гео Лерос передал журналистам в качестве доказательств по делу «смотрящего» по Киеву Дениса Комарницкого. В одном из файлов говорится, что Влада Молчанова и Денис Комарницкий договариваются о совместной застройке территории завода «Коммаш» на ул. Васильковской в Киеве. В других документах упоминается сестра Сергея Коровченко — Яна Нестор.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Сергей Коровченко превратился в благотворителя и волонтера. Вот они вместе с Владой Молчановой и ее сыном передают военным ВСУ автомобили. Вот Коровченко получает орден святого Архистратига Михаила I степени из рук митрополита Епифания за восстановление храма в Прилуках. В реставрацию здания были привлечены благотворительные фонды Коровченко и Молчановой.

Но схемщики не были бы схемщиками, если бы и во время войны не продолжали сомнительную деятельность. В октябре 2022 года Департамент коммунальной собственности Киева выставил на приватизацию здание по адресу ул. Ивана Франко, 26Б. Победителем конкурса стала Ассоциация национально-патриотического воспитания детей и подростков. Трудно понять, откуда у ассоциации деньги на покупку здания в историческом центре Киева. Но, как говорится, дьявол в деталях.

В предварительном договоре о купле-продаже указано, что подписывал его от ассоциации Поднебенный Олег Александрович.

Человек с такой же фамилией и именем возглавлял ООО «Тибоун» и ООО «Риолит Корпорейшн», входящие в неформальную группу Сергея Коровченко. То есть понять, кто же стоит за патриотическую ассоциацию, которая может позволить себе купить несколькоэтажный дом, нетрудно.

За десять лет, прошедших с момента аннексии украинского Крыма, российскими оккупантами Сергей Коровченко прошел путь от помощника предателей до ордена за благотворительность. Каким образом в одном лице может уживаться партнерство с Андреем Портновым, которого не без основания подозревают в работе на РФ, и помощь ВСУ — трудно представить. А главное — повлияют ли новые записи, на которых Коровченко обсуждает свою работу на оккупанта, на возобновление уголовного дела о государственной измене. Наказание тех, кто помогал врагу, должно стать непременной составляющей возвращения Крыма, о котором так живо рассказывает Кирилл Буданов.

По материалам Антикор