Владимир Манукян: выходец из «ДНР» «мочит» проукраински власти Харькова

Бизнесмен Владимир Манукян, находясь за границей и оперируя командой с криминальным прошлым, может подорвать доверие харьковчан к украинским властям, активно способствуя распространению пророссийских настроений. Возникает вопрос: как удается Владимиру Манукяну свободно ездить в Россию и, одновременно с этим посещать Киев, учитывая, что его известность в медийных кругах связана с криминальной активностью?

Харьковщина — пограничный регион, на который раньше пытались распространить свое влияние различные криминальные группы, связанные с РФ, что сейчас на фоне войны, особенно опасно. В последнее время начали появляться в местных телеграмм-каналах сообщения о том, как во время войны известный в определенных кругах бизнесмен Владимир Манукян пытается усилить свое, вероятно, преступное влияние на Харьков. В частности, в социальных сетях, на страницах, связывающих с людьми Манукяна, появились ложные , по словам корреспондентов, роли о председателе Новобаварского района города Харькова Татьяне Цыбульник

Сообщение о том, как во время войны известный в определенных кругах бизнесмен Владимир Манукян пытается усилить свое, вероятно, преступное влияние на Харьков.

Как известный в определенных кругах бизнесмен Владимир Манукян пытается усилить свое, вероятно, преступное влияние на Харьков.

В коротких видео команда, приближенная к Манукяну, распространяет недостоверную информацию, то есть фактически якобы откровенно оболгает людей, которые с начала войны стояли за свой город и сотрудничали с волонтерами.

Общество выступило с обращением к Манукяну: людей возмущает, что такой «влиятельный» бизнесмен, вероятно, уехал и скрывается за границей во время войны. Поэтому люди задали прямой вопрос, где он был во время нападения на город россиян. Почему такой «большой» бизнесмен спрятался за границей?

К примеру, в телеграмме на странице «В законе Харьков» Манукяна прямо спрашивают: «Манукян, а где ты во время войны??? За границей...»

Однако, как выяснилось, дельцы используют такие методы для вымогания денежных средств из бизнеса, причем не впервые. По этой четко отлаженной схеме они всегда внедряют свой бизнес в городе: создают ролик, где 20% есть правда, а 80% — вымысел. Далее подают заявление о совершении преступления, через сутки обращаются в суд с жалобой на бездействие следователя, требуя внесения записи в ЕРДР, и уже потом команда Манукяна вроде бы взаимодействует с бывшим УССР (Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины).

Кто такой Владимир Манукян — бизнесмен или уголовник?

Сам Владимир Манукян родом из города Енакиево Донецкой области. Окончил Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского по специальности «Экономика предприятия».

Уже в 25 лет Манукян становится предпринимателем и активно руководит бизнес-процессами в области добычи угля и является соучредителем ООО «Терра Энерджи». В 2011 году он является одним из основателей ООО «Шахтинвестпром».

В 2018 году Манукян создает финансовую компанию «МАГМА КАПИТАЛ», специализирующуюся на привлечении инвестиций в сельское хозяйство и переработку зерна.

В общественной сфере бизнесмен возглавляет «Енакиевское местное представительство федерации любительского и профессионального бокса Донецкой области» с 2009 года и становится председателем ВОО «УЛСК» (Украинская лига боксерских клубов) в 2012 году. Под его руководством проводились всеукраинские чемпионаты по боксу до 2018 года. Он является заместителем председателя «Союза армян Украины» и активным участником армянской диаспоры в Украине.

В начале российско-украинской войны бизнесмен и отец троих детей уехал за границу и только наведывается в Киев, как пишут его так называемые друзья в социальных сетях.

Читая сообщения в интернете об общественной и благотворительной деятельности енакиевского бизнесмена, который «направляет полученные средства на медицинское лечение раненых участников антитеррористической операции; занимается оказанием поддержки в лечении операций для детей с серьезными диагнозами, финансирует изготовление уникальных имплантов и устройств для лечения остеогенеза», можно сделать вывод, что это действительно человек, который болеет судьбой людей и живет проблемами, как говорят «простых смертных».

Как и на чем строится на самом деле бизнес Манукяна?

История переезда Манукяна в Харьков начинается с момента побега Виктора Януковича весной 2014 года. Последствиями массовых беспорядков и военных конфликтов на Донбассе явилось не только захват представителями так называемой «ДНР» значительной части региона, но и произошла миграция в криминальной среде.

Во время захвата Донбасса российскими войсками и местными террористическими группировками известные криминальные личности перебрались с оккупированной территории в регион, находящийся под контролем официального Киева. Таким образом перебрался и Владимир Манукян, избравший Харьков новым местом жительства.

То, что группа Манукяна криминальна, как свидетельствуют материалы Dетектив INFO, это было известно даже на уровне МВД.

Материалы Dетектив INFO

Но в течение длительного времени они избегали наказания. И это, по мнению местных СМИ, может быть связано с покровительством отдельных силовиков. Ведь еще в 2016 году тогдашний министр Арсен Аваков в своем интервью «Украинской правде» упоминал об «активизации» криминального авторитета Владимира Манукяна.

Российские и уголовные связи Владимира Манукяна

В последнее время все чаще прослеживается пророссийское влияние Манукяна на Харьков. Из открытых источников известно, что у него тесные связи с Арменом Саркисяном (являющимся давним его другом) и после гибели Евгения Пригожина ответственен за набор заключенных в российскую армию, о чем сообщает ГУР МО.

На защите «авторитетного» бизнесмена Владимира Манукяна, который сегодня скрывается за пределами Украины, стоит также юрист и лидер общественной организации «Нон-Стоп» в Харькове Украины Кирилл Яковец, который решает все спорные вопросы. Ведь Яковец сам сообщил, что подписал договор о предоставлении правовой помощи с Манукяном.

Для уточнения данной информации, аналитики СтопКора обратились лично к Кириллу Яковцу для получения комментария по поводу распространения российских нарративов со стороны Владимира Манукяна или его представителей в городе. Пока ответа не получили.

Военный блоггер Сергей Дрозд пишет, что сам Саркисян — основатель армянского батальона «Арбат» российской армии, принимающий участие в военных действиях против Украины. При этом указывается, что Яковец и другие члены ОО «Нон-Стоп» в корреспонденции называли Манукяна «папой».

Армен Саркисян также происходит из «донецкого клана». Он уехал в Россию, но его интересы в Украине до сих пор поддерживают его сообщники и бизнес-партнеры — Армен Асланян и Владимир Иванков — уголовный авторитет из Бахмута, который имеет российское гражданство и сотрудничает с российскими властями, дезертируя с украинских позиций. Из открытых источников известно, что Манукян, направляющий свои усилия на захват бизнеса в Харькове, уже несколько раз в течение войны посещал россию.

Пока местные ребята с оружием в руках отстаивают украинский Харьков, Владимир Манукян, похоже, из-за собственных связей в криминальной среде пытается усилить здесь пророссийские настроения. Конечно же, на такие действия должны обратить внимание компетентные органы, потому что речь идет не просто о вероятной активизации преступности, но и о нацбезопасности.

Аналитики СтопКора обратились с запросом и в местные правоохранительные органы для уточнения информации о распространении пророссийских настроений в Харькове Владимиром Манукяном и лично к господину Владимиру, как бенефициару компаний «Петрол Стейшн» и «Магма капитал» для уточнения информации и ожидаем ответа.

По материалмм СтопКор