Новый закон о мобилизации в Украине: повестки на электронную почту и неограниченные права для ТЦК

Кадровая проблема наряду с дефицитом боеприпасов постепенно выходит на первый план для Вооруженных сил Украины. Чтобы решить ее, власти меняют подход и начинают использовать метод «кнута» и «пряника». Как это будет работать?

О критической важности наращивания мобилизационного резерва в один голос говорят и военные, и политики.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей громкой статье для издания The Economist указывает на необходимость устранения законодательных пробелов для уклоняющихся и расширения категории мобилизованных.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, говорит о необходимости «срочных изменений» в процессе мобилизации.

«Все в Украине понимают, что в этой сфере нужны изменения. И этот вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован», — заявил глава государства.

«Этот вопрос о сроках — и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию».

Парламент, кабинет министров, Минобороны и генштаб уже работают над этим вопросом. Более того, некоторые новации по мобилизации украинцев уже начали активно претворяться в жизнь.

Вскоре наработанный законопроект для усиления мобилизации должен быть зарегистрирован в Раде, а принять его планируют до конца года.

Ищу пехотинца

«Вакансия: штурмовик. Обязанности: активное участие в боевых действиях и выполнение различных боевых задач. Зарплата: 50 −100 тысяч гривен».

Довольно ли необычно видеть такое объявление на сайте вакансий рядом с поиском «менеджеров», «юристов» и «мерчендайзеров»?

Теперь для Украины это должно стать привычной практикой. Осенью этого года Минобороны начало проект рекрутинга в армию добровольцев на крупных гражданских онлайн-площадках по поиску работы. Пока это сайты Lobby X i Work.ua, но, по данным BBC, в ближайшее время планируется расширить этот эксперимент и на другие профильные сайты.

Работает все достаточно просто. Военные командиры из конкретных подразделений размещают вакансии, прописывают условия и обязанности, а заинтересованный гражданин может выбрать специальность и военное подразделение, в котором планирует служить. Таким образом, военкомат исключается из этого процесса.

К примеру, уже упомянутые вакансии «штурмовиков» на начало декабря разместили 3-я штурмовая бригада, батальон «Айдар», тактическая группа «Реванш» и 37-я бригада морской пехоты.

Главное управление разведки так же на сайтах ищет «разведчика» с мотивацией «уничтожать врага» и «без близких родственников — граждан РФ». Зарплата 70-140 тысяч гривен плюс премии.

Следует заметить, что потенциальных военных через сайты объявлений ищут даже районные военкоматы (теперь они называются ТЦК — территориальные центры комплектования). К примеру, в Чертковском районе Тернопольской области военкомат ищет артиллериста, физически здорового и со «устойчивыми морально-деловыми качествами».

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, отвечающая за это направление, говорит, что рекрутинговые компании сотрудничают с оборонным ведомством бесплатно.

Для гражданских, в свою очередь, важно понимать, какой специальности их готовы принять в армию и в какое конкретно подразделение, отмечает она.

«Войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти», — отметила представитель МОУ. — «Сегодня в ВСУ нуждаются очень многие специалисты по гражданским специальностям. Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители».

Деньги в обмен на контракт



Другой путь, который власть избрала, чтобы стимулировать приток добровольцев в армию, это финансовые выплаты. По идее Минобороны, в случае добровольного подписания контракта с ВСУ на имя гражданина, банк сразу же будет открывать карточку, на которой будет определенная сумма — ориентировочно до 50 тысяч гривен.

Этот проект уже начал частично реализовываться. Пока на средства местных бюджетов.

Так, в конце ноября Одесский городской совет утвердил возможность выплаты денежной помощи в размере 20 тысяч гривен мобилизованным. Правда, объем средств заложен в расчете на тысячу добровольцев в 2024 году.

Киевские власти ввели выплаты по 30 тысячам новобранцам, которые согласятся добровольно мобилизоваться в Вооруженные силы.

Для продвижения идей добровольного рекрутинга минобороны начало широкую промо компанию.

Однако сколько уже удалось мобилизовать военных таким образом — неизвестно. Но предыдущие мобилизационные планы, с которыми ознакомилась ВВС Украины, указывают на то, что основной акцент будет делаться на расширении все привычной «принудительной» мобилизации.

Для этого представителям ТЦК хотят предоставить новые полномочия, которые в теории позволят эффективнее наладить процедуры вручения повесток, задержания и доставки граждан в военкоматы.

Меньше исключений, больше ограничений

Следует заметить, что окончательной редакции проекта закона, касающегося мобилизации, еще нет. Рабочая группа из нардепов, представителей Минобороны и генштаба все еще согласовывает его положения.

Глава оборонного комитета парламента Александр Завитневич подчеркнул, что «целостная картина» пока отсутствует.

«Комментировать отдельные положения или направления сейчас сложно, потому что еще нет целостной картины. — заметил он ВВС Украина. — Что-то пока что чьи-то идеи, без консультаций с военными, что-то — предложения для обсуждения. Сейчас мы пытаемся разработать комплексный документ».

Однако BBC Украина смогла ознакомиться с ключевыми идеями Минобороны, которые должны быть в законопроекте.

В частности, будет сужен круг граждан, имеющих право на отсрочку от армии. В первую очередь речь пойдет о лишении этого права тех, кто имеет близкого родственника с инвалидностью ІІІ группы.

Также сократят перечень лиц, которые сейчас имеют отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II группы.

Рассматривается также отмена отсрочки для тех, кто решит получать второе или третье высшее образование.

На военный учет также могут взять иностранцев, которые до получения украинского гражданства служили в вооруженных силах других стран, а также лица, приговоренные к тюремному заключению за совершение уголовных преступлений.

Кроме того, запланированы «мобилизационные» изменения в Уголовный кодекс и Кодекс админнарушений, в частности, увеличение срока ареста для нарушителей, штрафов, а также введение возможности заочно привлекать их к ответственности.

Планируется, что ТЦК получат больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы, объявления в розыск. Для этого они уже не будут нуждаться в участии полицейских.

В некоторых регионах эти «новации» уже введены как своеобразные «пилотные проекты» де-факто. Представители ТЦК проверяют документы, вручают повестки и даже забирают военнообязанных прямо на улице.

Граждане будут вынуждены иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудника ТЦК или уполномоченного чиновника городских властей.

Среди возможных новаций — введение «Сертификата защитника», фактически аналога военного билета, в мобильном приложении «Дия». Обновлять актуальные данные о себе в этом приложении военнообязанный будет вынужден каждые 60 дней.

Демонстрировать этот «сертификат» гражданин должен при:

— регистрации прав собственности на недвижимое и движимое имущество,

— женитьбе/разводе,

— для получения высшего образования,

— для получения медицинских услуг,

— для пересечения госграницы.

Повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и путем направления на электронную почту или заказным письмом. После уведомления гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов.

Наличие этих положений в будущем проекте закона публично подтвердил представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский. Этот механизм называется «публичная повестка», сказал он.

«Эти нормы должны упростить получение повестки и не разрешать людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон», — сообщил он в интервью «РБК-Украина».

7 декабря уже после выхода этого материала президент Владимир Зеленский уволил Вениславского от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте.

Демобилизация. Будет ли она?





Президент Зеленский поручил военным проработать вопросы не только мобилизации, но и демобилизации бойцов ВСУ. Однако в генштабе сомневаются, что это возможно до конца войны

Один из самых дискуссионных вопросов — это демобилизация военных, воюющих уже почти 2 года. Этот вопрос поднимался еще год назад, но выход из ситуации власти так и не нашли.

Проблема в том, что у Украины нет ни времени, ни возможностей фактически одновременно уволить из ВСУ сотни тысяч людей, мобилизованных в начале полномасштабного вторжения.

В настоящее время дискуссии продолжаются. Есть предложения от депутатов установить ограничения в 24 или 36 месяцев службы, однако они не находят поддержки среди военного командования, говорит BBC Украина источник во власти.

«Генштаб и другие силовики говорят, что выступают вообще против демобилизации как таковой вплоть до конца войны. Ищем возможности их убедить в обратном», — сказал собеседник.

Пока же предлагается лишь увеличить количество отпусков и провести демобилизацию военнослужащих-срочников, срок службы которых истек. То есть это те солдаты, которые были призваны в 2020-21 годах на срочную службу на 18 месяцев, но из-за введения военного положения не получили возможности уволиться из Вооруженных сил.

Кроме того, планируется расширить в законе перечень оснований для увольнения армейцев. В частности, такое право по собственному желанию получат иностранцы, которые присоединились к ВСУ, военные, освобожденные из плена (кроме добровольно сдавшихся врагу), инвалиды I и II группы, курсанты-женщины.

Какой путь верен?

Новации, которые планируют ввести украинские власти, ВВС Украина попросила оценить полковника запаса, эксперта Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка. В 2014 году, когда Киев был вынужден впервые прибегнуть к проведению мобилизации военнообязанных, он отвечал за этот процесс в западных областях Украины.

Военный напоминает, что только за 2014-15 годы подал в суд около 111 тысяч исков против уклоняющихся от службы. Правда, суды рассмотрели лишь 10-ю часть из них, а приговоры получили только 1,2 тысяч обвиняемых. Из них реальные тюремные сроки присудили только трем.

Соответственно специалист считает, что кардинально не изменив систему принуждения, государство не получит эффективную процедуру комплектования армии.

«Конституция пишет, что защита отечества является обязанностью. А долг предусматривает принуждение. Если государство не хочет принудительно обеспечить защиту самого себя, то оно в конце концов проигрывает войну».

У Виктора Кевлюка большой скепсис относительно действенности введенного добровольного рекрутинга военных. «Какова вероятность того, что ИТ-шник выберет себе профессию штурмовика? ВСУ сейчас нужны пехотинцы. Эту войну выигрывает пехота, а не ИТ-шники», — говорит он.

По его мнению, все желающие добровольно присоединиться к Вооруженным силам уже присоединились.

«Вакансии наиболее востребованных в ВСУ профессий будут висеть всегда и туда будут идти либо никто, либо крайне малое количество людей: романтики, дилетанты, работники и те, кто не разобрался, куда они идут... Это никак не решит проблемы Вооруженных сил и совершенно не улучшит ситуацию».

Эксперт признает, что даже в случае полномасштабной мобилизации в Украине, человеческие ресурсы обеих стран несоразмерны. Но отмечает, что шанс ВСУ на победу есть в нестандартном подходе к ведению боевых действий.

«Мы можем говорить о 2-3 млн мобилизационного ресурса в Украине. Ресурс российский 22-25 млн... Не стоит сравнивать. Но мы сильны там, где мы ведем асимметричные действия, к которым противник не готов».

Минобороны на момент входа статьи не ответило на запрос ВВС Украины относительно изменений в процессе мобилизации.

Глава провластной фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что новый закон должен быть проголосован по крайней мере в первом чтении уже до конца текущего года.

Однако следует напомнить, что даже если парламент поддержит эти нововведения, они вступят в силу только после подписи президента.

А это необходимое условие вовсе не гарантировано, как показывает пример законопроекта о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, который Зеленский не подписывает уже более полугода.

По информации украинских СМИ