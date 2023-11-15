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Дайджест > Расшифровка обложки журнала The Economist 2024

Расшифровка обложки журнала The Economist 2024

Александр Панько
14.11.23 23:10
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Расшифровка обложки журнала The Economist 2024

Детище Ротшильдов, британский журнал «The Economist», опубликовал обложку с прогнозом на 2024 год. Традиционно издание представило обложку в виде геополитического ребуса, сообщает проект Адекватная конспирология.

В верхней части рисунка «Мир в 2024 году» расположились Зеленский и Путин. Они смотрят в глаза друг другу. Что может намекать на скорые неизбежные переговоры.

Внизу — отвернулись друг от друга Байден и Си Цзиньпин. Что намекает на скорый конфликт США и Китая.

Посередине — избирательная урна, как символ центрального события: в 2024 году в России и США состоятся выборы президентов. Выборы должны пройти и в Украине, но пока на Банковой не определились с их проведением.


Зеленского и Путина разделяют на рисунке песочные часы, у которых нижняя половина заполнена сильнее. Видимо, намек на то, что время российско-украинского конфликта в 2024 году заканчивается (либо время поджимает одну из сторон).

Над головой Путина изображен Трамп со знаком вопроса и голубь мира. У Зеленского над головой — неизвестная девушка и ракеты. Возможно это намек на устремления двух лидеров: Зеленский хочет продолжения войны, Путин — наоборот. Некоторые ассоциируют девушку с женой Зеленского, как якобы со следующим президентом Украины. Однако, скорее девушку можно ассоциировать с вице-президентом США Камалой Харрис, как с возможным кандидатом в президенты США от демократов.

В центре ребуса справа мы видим намек на падение валютных рынков (доллар США, евро, японская ена и британский фунт).

В центре слева — намек на дальнейшее развитие нейросетей и внедрение чипов в мозг человека.

По центру в нижней части ребуса дан акцент на Азии, Австралии и Южной Америке.

Кроме того, ребус намекает на активизацию космической гонки между Россией и США, а также углубление темы «зеленой энергетики». Внизу изображены минералы, что намекает на битву крупных геополитических игроков за никель и другие редкоземельные ископаемые.

Еще один интересный аспект — цвета. Кроме черного и белого, на ребусе присутствуют еще два цвета — синий и красный. Синий — демократы. Красный — республиканцы, Китай. Кроме того белый, синий и красный — это российский триколор.

В цветовом плане также интересно отметить, что Зеленский изображен на фоне красного цвета республиканцев, а Путин — синего цвета демократов. Возможно это намек на те силы, которые будут им противостоять в 2024 году.

Странный момент. На ребусе отсутствует даже намек на развитие, более чем актуального сейчас, палестино-израильского конфликта. То ли, создатели шарады полагают, что до 2024 он не дотянет, то ли... в общем не понятно.

А вот каким видится ребус в разрезе гематрии (в иудейской традиции — один из методов анализа смысла слов и фраз на основе числовых значений):

Справа Vladimir = 88.

Слева Vladimir = 88.

Trump = 88.

Синий + красный = Purple (фиолетовый) = 88. Это цвет на инаугурации Камалы Харрис и королевы Елизаветы (Elizabeth = 88).

Kamala Harris = KH. 11 и 8 буквы гематрии, 118 = 88. Она из Калифорнии, California = 88.

Часы в виде 8.

Внизу две части глобуса в виде 8.

Белый и черный = gray (серый, сумрачный). Он кодируется в HEX, как 808080.

2024 год это — 2 + 2 + 4 =8.

8 — бесконечность.

Резюмируя, отметим главное. Если быть до конца откровенным, на обложке «The Economist» изображено не столько то, что реально случится в 2024 году, сколько то, что хотели бы видеть представители британо-еврейских банкирско-аристократических кругов.

Тэги: The Economist, прогноз 2024

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