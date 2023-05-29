Черешня и голубика по 1200 гривен, малина по 2000 грн. Что будет с ценами на фрукты?

На столичных рынках черешня и голубика продаются по 1000-1200 гривен за килограмм, за малину продавцы и вовсе просят до 2 тысяч гривен. Непонятно, кто может лакомиться ягодами по таким ценам, разве что поштучно покупать, — возмущаются киевляне в соцсетях.

Но уже появляются предложения дешевой ягоды. Так, в «Новус» завезли испанскую черешню по 299 гривен за килограмм. Но объемы небольшие. К примеру, в одном из супермаркетов на выезде из Киева было только 2 ящика черешни.

Ценники на украинскую клубнику стартовали в этом году с 650 гривен за килограмм. По мере поступления продукции на рынок цены снизились до примерно 150-200 гривен, но все равно клубника на 20-25% дороже, чем в прошлом сезоне (хотя и тогда она, по сравнению с довоенными временами, казалась супер дорогой).

Для сравнения — в 2021 году стоимость клубники в конце мая составляла 70-75 гривен за кило, малина — по 150-160 гривен, а черешня 120-150 гривен.

То есть подорожание с довоенных времен составило от 2 до 10 раз.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, рекордные ценники на черешню, голубику и малину можно объяснить тем, что сейчас представлена импортная продукция. А так как логистика существенно подорожала, взлетели и ценники. Когда начнется сезон отечественных ягод, цены снизятся, но все равно будут выше, чем в прошлом году. К примеру, украинской черешни будет мало, ведь Мелитополь и некоторые другие населенные пункты Запорожской области, откуда ранее шли основные поставки, остаются захваченными россиянами и поставок оттуда в этом сезоне уже не будет. Фермеры также жалуются на увеличение себестоимости малины и голубики — подорожали саженцы, средства защиты растений, логистика.

Дешевой клубники тоже не будет. Во-первых, подвела погода: сезон в этом году стартовал с опозданием. Во-вторых, основные поставки идут из западных регионов, в частности Закарпатья, и их явно мало, чтобы удовлетворить спрос.

Впрочем, что интересно, сами фермеры зарабатывают не такие уж рекордные прибыли на ягодах. Основные деньги оседают в рознице. К примеру, с полей клубнику покупают по 40-45 гривен, на львовском оптовом рынке «Шувар» она стоит 65-75 гривен, а на столичных рынках цены доходят до 150-200 гривен.

Не исключено, что похожая ситуация будет и с некоторыми косточковыми, в частности абрикосами. Урожай из-за весенних заморозков может резко снизится, то есть на рынке возможна нехватка продукции, что позволит продавцам заламывать цены.

Разбирались, почему ягоды в этом году такие дорогие.

Короткий сезон по клубнике, херсонские ягоды из-под обстрелов и минус треть урожая

Первым шоком для украинцев в этом году стала клубника. В начале мая украинская клубника появилась на рынках по рекордным ценам — до 650 гривен за килограмм. При этом греческая клубника стоила порядка 300 гривен, а турецкая и вовсе 250. Но, как говорили торговцы на рынках, оправдывая заоблачные ценники, «наша клубника ароматнее и вкуснее».

Затем, по мере поступления отечественной клубники на рынок, цены пошли вниз. Сейчас на киевских базарах ее можно найти по 150-200 гривен, но это все равно на 20-25% дороже, чем в прошлом году.

Как сообщили в EastFruit, нынешний сезон — проблемный по клубнике. В этом году он начался на 2-3 недели позже, чем в прошлом. И будет короче. Урожай ожидается на 20-30% меньший, чем в 2022 году. «Очевидно, это приведет к повышению стоимости ягод», — констатируют аналитики.

Отметим, что до войны товарные партии клубники поставлялись по всей стране с южных регионов, прежде всего, Днепропетровской и Херсонской областей. В этом году ее будет мало. Херсонский производитель клубники Flora Organic анонсировал, что «первая с 2021 года клубника с Херсона возвращается на полки магазинов Украины». Но возобновили производство далеко не все фермерские хозяйства.

Как рассказал нам представитель компании Flora Organic Виталий, большинство старых плантаций клубники попросту уничтожены. «По ним ездили танки, с этого сезона все пришлось восстанавливать буквально с нуля. Пока производство возобновилось, по сравнению с довоенным, всего на несколько процентов», — говорит Виталий. Он также рассказывает о супер сложной логистике из региона.

«Мы загрузили машину, и трижды возвращались, потому что попадали под обстрел. Логистика нереально дорогая — минимум втрое дороже довоенной, а может и больше. Кроме того, упаковка, удобрения, средства защиты — все импортное. Товар не просто подорожал, его очень сложно найти, так как есть проблемы с доставкой и растаможкой», — отметил Виталий.

Основные поставки в этом году ожидаются из западных регионов, прежде всего Закарпатья. Но ягодные плантации там не такие большие, и всю страну явно не прокормят.

По данным Госстата на 2020 год, Львовская область производила 2,2 тысячи тонн клубники, или около 4% от общего объема по стране. Закарпатская — 1,9 тысяч тонн или 3,4%, Ивано-Франковская — тысячу тонн или 1,8%.

Для сравнения: Херсонская область обеспечивала порядка 4,5%, Запорожская — 4%, Одесская — 3,3%, Днепропетровская — 5,4% и т.д.

Из других регионов клубнику также будут поставлять, но пока урожай запаздывает.

«На аналогичный период прошлого года уже практически все регионы Украины приступили к реализации клубники. На сегодняшний день об этом сообщают исключительно производители западных областей», — сообщаю в «АПК-информ: овощи и фрукты».

Поэтому сезон изначально дефицитный.

«Кроме того, ранее херсонские фермеры, у которых выращивание клубники стояло на потоке, сбивали цены. Закарпатские коллеги традиционно собирают меньшие урожаи, поэтому хотят на них больше заработать», — отметили в компании Flora Organic.

Ситуацией активно пользуются и продавцы. Ценники на клубнику существенно отличаются по разным регионам и даже торговым точкам.

К примеру, по данным «АПК-информ», на 25 мая цена реализации клубники — 50-58 гривен, это в 1,5 раза дешевле, чем неделей ранее. Но все равно на 25% дороже, чем в конце мая-2022.

На рынке «Шувар» клубнику продавали на этой неделе по 65-75 гривен за килограмм. Но к пятнице продукция подорожала до 88,3 гривны. В прошлом году на эту же дату ценник был ниже, но ненамного — 72,5 гривны. До 52 гривен он опустился только к 30 мая.

На крупном оптовом киевском рынке «Столичный» диапазон цен на клубнику, по состоянию на 26 мая, — от 50 до 120 гривен за килограмм (в зависимости от качества).

В киевских супермаркетах ценники на клубнику стартуют с 80 гривен за килограмм. Но найти такие ягоды можно лишь в отдельных сетях, к примеру в Varus.

При этом в «Сельпо» клубника стоит около 160 гривен, в АТБ — порядка 170 гривен за килограмм.

На городских рынках цены тоже отличаются — можно найти клубнику по 100, можно — по 150-200 гривен. Все зависит от качества и вкусовых характеристик.

За отборную крупную ягоду некоторые продавцы в вовсе просят 250-300 гривен.

Интересно, что попробовать клубнику дают далеко не все торговцы. К примеру, на одном из рынков на столичной Оболони нам предложили купить одну ягоду за 5 гривен и пробовать. «Все только пробуют, а покупают мало. У меня был день, когда килограмм ягод только на „пробу“ ушел, а платить кто за это должен», — говорит продавец Валерий.

По его словам, килограммами клубнику берут редко, в основном — по 400-500 грамм, а иногда и меньше.

При этом оптовики покупают клубнику с поля по 40-45 гривен за килограмм. То есть основной навар оседает в карманах продавцов.

В прошлом году малина была по 1000, в этом — по 2000

Но ценники на клубнику, хоть они и выросли относительно прошлого года, просто копеечные по сравнению с прайсами на черешню, голубику и малину. Эти ягоды уже массово появились на рынках. Цены — просто зашкаливают.

Даже на рынке «Столичный», который считается сравнительно недорогим, черешня стоит, по состоянию на 26 мая, 750 гривен за килограмм. На городских базарах ее продают уже по 1000-1200 гривен за килограмм (учитывая, что средний вес крупной ягоды до 18 грамм, получается больше 20 гривен за штуку). Для сравнения: на львовском «Шуваре» черешня стоит 385 гривен за килограмм. То есть ценник отличается от столичного в разы. Но даже нынешняя «невысокая» цена на «Шуваре» намного выше прошлогодней. В 2022 году черешня появилась у львовских оптовиков немного позже (с начала июня), но по 160 гривен. А к 10 июня цена и вовсе упала до 120 гривен. На одесских рынках черешню продают по 800 гривен, в Днепре — по 750, в Ужгороде — по 600.

Голубика на «Столичном» — по 400-500 гривен за килограмм. На других киевских рынках цены доходят до 1000-1200 гривен.

На том же «Шуваре» 26 мая голубику продавали по 525 гривен за килограмм. При этом ценник на нее резко взлетел — еще 24 мая голубика стоила 275 гривен. Для сравнения: в прошлом году 26 мая голубикой на этом рынке торговали по 295 гривен. Резкое подорожание продавцы поясняют новым завозом.

В супермаркетах такие «ценные» ягоды на килограммы даже не продают, в основном идет фасовка по 250-300 грамм. К примеру, в «Форе» мы нашли 250-граммовые упаковки голубики по 229 гривен за штуку (или 916 гривен за килограмм).

Но все рекорды побила малина, за которую на киевских рынках просят до 2000 гривен за килограмм. И это еще не самая высокая цена. К примеру, интернет-магазин Fermer Green предлагает малину в фасовке 150 грамм по 398 гривен за упаковку, то есть за килограмм — 2650 гривен. На «Столичном», где все ягоды стоят дешевле, малины в ассортименте нет. Не торгуют сейчас ею и на львовском «Шуваре».

Для сравнения: в прошлом году импортную малину продавали по 1000-1100 гривен. То есть сейчас вдвое дороже.

Как говорят продавцы, покупают «золотые» ягоды мало. Но свой круг потребителей все же есть. В основном берут буквально граммами — детям, «украсить десерты» или «побаловать себя». Голубика по 1200 гривен за килограмм — супер дорого. А ценник в 180 гривен за коробочку 150 грамм уже не кажется таким устрашающим.

Олег Пендзин поясняет заоблачные цены на ягоды тем, что пока на отечественном рынке представлена в основном импортная продукция (голубику везут из Перу, черешню — из Израиля, Испании, Азербайджана и т.д).

Но сезон начинался с импорта и в прошлом году, но ценники были гораздо ниже.

В чем причина нынешнего подорожания, нам пояснил киевский предприниматель Артем (он заказывает импортные ягоды, овощи и фрукты фурами и продает их оптовикам).

«В прошлом году, по состоянию на апрель-май основные партии уже были заказаны — заказы формировались еще до войны. И не всегда можно было отказаться. Поэтому приходилось брать, и, так как опасались, что могут быть проблемы с продажей, цены особо никто не завышал. И многие, кстати, сильно влетели на курсе. У меня был минус почти 100 тысяч евро, что для моего сравнительно небольшого бизнеса немалые деньги. На этот год заказывали осторожнее, и отдавать товар даром никто не будет. Тем более что сезон импортных ягод весной очень недолгий, а летом они и вовсе никому не нужны. Плюс сильно подорожала логистика, большие очереди на границе, а товар скоропортящийся. Та же голубика через несколько дней простоя на границе может мхом покрыться, а это все убытки», — говорит предприниматель.

Пендзин отмечает, что как только появится украинский урожай, ценники резко пойдут вниз.

К примеру, в прошлом сезоне продажи украинской голубики стартовали с 250 гривен за килограмм, а затем цены упали до 100 гривен. По словам владелицы фермерского хозяйства «Арсад» (Львовская область) Анны Мацюк, в этом сезоне цены на отечественную голубику будут примерно такими же. Хотя себестоимость производства выросла, и «хотелось бы получить цену на 20-30% больше». Но ожидается, что в этом сегменте будет очень высокая конкуренция. Производство голубики в Украине сосредоточено в основном на севере и западе страны, и, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, насаждения практически не пострадали из-за войны. В то же время упал экспорт и внутреннее потребление из-за массового выезда наших беженцев за границу.

По отечественной черешне ситуация в этом сезоне останется сложной. Основное производство черешен традиционно сосредоточено в Запорожской области, часть которой остается захваченной (в том числе и один из основных районов производства черешни — Мелитополь). Поэтому основные поставки будут из Закарпатья. Первые ягоды уже появились на местных рынках, продавцы просят за них 150 гривен за килограмм. Но с учетом логистики в Киеве закарпатская черешня вряд ли будет дешевле 200-250 гривен.

Что касается малины, то эксперты прочат в разгар сезона обвал цен на украинскую ягоду на 15-20%, по сравнению с прошлым годом. Это связано с большим числом мелких производителей, которые начали работать в последние годы. В итоге они могут затоварить рынок и сбить цены.

В то же время эксперты EastFruit прогнозируют проблемы с абрикосами и персиками. Из-за холодной и дождливой весны урожай, как ожидается, сократится, поэтому отечественная продукция будет в дефиците и подорожает. При этом вырастет импорт из Греции, Турции, Узбекистана и Азербайджана.

По материалам украинских СМИ