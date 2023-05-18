Тернисті шляхи одного розлучення: корупція суддів та “Сопромат” екс-депутата з ОПЗЖ

Гучні процеси з розірвання шлюбів з чиновниками, суддями, високопосадовими правоохоронцями або владних персон рідко обходяться без участі правозахисниці, адвоката, авторки YouTube-каналу «Глас Немезиди» Марини Напрієнко (Весельської). Переживши власне дуже важке розлучення, вона вирішила присвятити себе захисту прав дітей і батьків, які проживають разом з дитиною. Марина категорично проти економічного геноциду з боку колишніх чоловіків після того, як подружжя розійшлося і не веде спільного господарства.

Про тонкощі розлучень, коли доводиться боротися проти корумпованих суддів та впливових чоловіків, про свій не менш гучний процес та багато іншого ми проговорили з Мариною Напрієнко (Весельською)…

– Марино, чи можете ви розповісти про вплив авторитетних і владних опонентів на суддів та їхню безкарність?

– Є гідні судді, які не бояться ухвалювати рішення щодо стягнення справедливого розміру аліментів. Таких випадків у моїй практиці вистачає. І я шаную мужність цих суддів. Вони, незважаючи на тиск з боку владних чиновників, знаходять у собі сміливість вести процес об’єктивно та приймати справедливі рішення. Як ви розумієте, трапляються й випадки абсолютно протилежні, де судді так намагаються догодити особам із значним адміністративним ресурсом, що повністю ігнорують норми права, приймаючи доводи лише однієї сторони. Надсилають вельми сумнівне правосуддя.

Наприклад, нещодавно в одному з районних судів Києва служителі Феміди так поспішали слухати справу, що під час повітряної тривоги у суді сховали 4 клопотання під сукно, дружньо провели засідання без адвоката та позивачки, і швидко ухвалили відповідне одностороннє рішення на користь колишнього чоловіка. Ці судді ще довго відправляли безглузді відповіді на адвокатські запити, посилаючись на аварійні відключення світла, про які, щоправда, знали тільки вони. Бо ні ДТЕК, ні їхні колеги в мантіях не знали про ці таємничі та дуже вибіркові відключення.

Інша суддя також зі столичного районного суду, навпаки, не побоялася виявити професійну стійкість і прийняла рішення про стягнення максимального розміру аліментів з батька-чиновника, який напевно намагався тиснути на неї.

Я часто говорю: у нас прекрасне законодавство. Біда лише з правозастосовною практикою. У хід йдуть усі способи, аби врятувати владного аліментника від справедливого поділу майна та чесного розміру аліментів.

– Вас читають, днями побачив Ваше відео в ТікТок, де прийшла нова дружина колишнього чоловіка довірительки на розбірки щодо аліментів. Чи отримували Ви подібні «привіти» від суддів після вашого інтерв’ю у ЗМІ?

– Так. Але, як я говорю: Боротьба лише тоді приречена на перемогу, коли вона приносить радість, а мені приносить.

– Хотілося б трохи поговорити про особисте. Ось уже шість років тривають Ваші судові позови з колишнім чоловіком. Навіть ТСН зняв репортаж у щотижневому випуску, як уперше в Україні Верховний суд узаконив багатоженство, щоб урятувати Павла від поділу вашого спільного майна. Він – колишній депутат Одеської облради від Оппоблоку, кум колись всесильного Сергія Льовочкіна та позиціонує себе як успішний бізнесмен. Аліменти також не бажає платити?

– Мій екс – це важка та окрема історія, яку не розповіси швидко і за раз, але я спробую. Павло робить все можливе, щоб позбавити нашу дитину виплат зі свого боку. Він прикидається жебраком і безробітним, мовляв, у 43 роки перебуває на утриманні у батьків, переоформлює майно, ховався в росії. Усіх його метаморфоз не порахувати.

Вже в розпал повномасштабного вторгнення, Павло на деякий час приїжджав до України та у квітні минулого року туристичним автобусом поїхав за кордон. Хто і як його випустив – незрозуміло. Тут намагається «закрити» питання судів. Намагається домогтися сплати мінімальних аліментів. Хоча сам лише за останні кілька років здійснив понад 300 авіаперельотів. В основному по країні-агресору: Москва-Самара-Іркутськ-Пітер.

Виходить, сідав у літак кожні три дні.

– Він зараз відсиджується в Росії?

– Наскільки мені відомо, він отримав СНІЛС (оформляється для отримання громадянства в РФ), став на облік в УФМС, живе у вежах «Moscow City» (ціна оренди від 700 тис руб), його син тренувався у футбольному клубі Paris Saint-Germain Academy Russia, скуповує землю в рекреаційних землях на околицях озера Байкал. Тому, швидше за все, в Україну найближчим часом повертатися не буде. До речі, він і у Росії займається сутяжництвом. Наприклад, судився за, у буквальному значенні слова, шкуру ведмедя і навіть довів справу до касації.

– За нашими даними Павло Напрієнко став кавалером ордену РПЦ Іркутської єпархії, а дана єпархія благословляє солдатів на так звану спецоперацію в Україні, відзначився благодійністю – сплатив Уклінний хрест вагою 3,5 тонни в Саянську (Іркутській області)….

– Він все більше на московських попів сподівається у скрутну хвилину. Не секрет, що Напрієнко був близьким до намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополита Павла, у світі – скандально відомого «Паші-мерседеса». І за посильної підтримки Напрієнка в Саянську (Іркутська область) встановлено Уклінний Хрест.

– Можна сказати, що Напрієнко той ще представник «руського миру». Наскільки відомо, він не один у сім’ї такий. ТОВ «Сопромат» та ТОВ «Єдині промислові системи», якими керує батько та рідний брат Павла Напрієнка, теж дуже довго і успішно торгували з Росією. У ЗМІ є низка статей про те, що ці підприємства також використовувалися у незаконному відмиванні коштів та, що однією з найпоширеніших схем корупційних інвестицій на цих підприємствах є схема податкового кредиту.

– Там вони всі такі. Для них росія – країна-партнер. Розумієте? Не країна-агресор, не країна-загарбник, а партнер та діловий союзник! ЗМІ стверджують, що підприємства зареєстровані на отця Павла Напрієнка Володимира, але податкове прикриття забезпечує старший син – Денис Напрієнко.

До війни «Сопромат» та «Єдині промислові системи» співпрацювали з «Вятським фанерним комбінатом», «Гомельдревом», «Борисовдревом», низкою інших білоруських компаній. Хто заважає їм це робити зараз – за цей час вироблені різні обхідні шляхи та хитрі схеми для тих, хто не бажає припиняти вигідну комерцію з РФ? Цікаво, що українські активісти-антикорупціонери ще за два роки до повномасштабного вторгнення привертали увагу відповідних органів до діяльності цих підприємств.

Загалом, на прикладі «Сопромату» можна пояснювати, як і з ким росіяни працюють в Україні. Береться бізнесмен, багатьма ниточками пов’язаний з Росією та її структурами. ЗМІ писали, що батько Павла та Дениса Володимир Напрієнко за часів СРСР очолював позаторгові перевезення та був викритий у розкраданні майна. Але відбувся умовним покаранням – в обмін, як можна зрозуміти, на співпрацю з КДБ. Комітет держбезпеки використав Напрієнка-старшого для залучення до дисидентських кіл Латвії, після чого сексот здав опозиціонерів правоохоронним органам прибалтійської республіки. Окремо варто згадати, що дядько Павла професійний чекіст, служив у радіоконтррозвідці КДБ у Свердловську.

Наразі Володимира Напрієнка можуть міцно тримати на гачку російські спецслужби. За моїми даними, це і нерухомість невістки Наталії Стородубцевої на окупованій території Криму і старший син, який, як він сам і стверджує, працює, а насправді ховається, на території Росії.

– Це та Наталія Стародубцева, яку називали бухгалтером екс-глави Адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна та лідера ОПЗЖ Юрія Бойка?

– Саме. Тому, впевнена, російські гроші та українські політичні зв’язки клан Напрієнко використав не тільки для бізнесу, а й для економічного та юридичного тиску на тих, хто перейшов дорогу їм дорогу. Зокрема, «підкормлювали» представників Феміди: бізнесмени в судових мантіях із Донецька бадьоро виносили потрібні сімейству Напрієнків рішення.

Ситуація посилюється тим, що фінансова подяка за «послуги» суддям, напевно, мала присмак грошей із країни-агресора. Користуючись зв’язками свого шефа Льовочкіна, помічниця лідера ОПЗЖ максимально використовувала ці важелі для закриття всіх судових позовів, які торкнулися Павла Напрієнка.

Виходить, що поки одні віддають життя за Батьківщину, Павло Напрієнко або російським військовим допомагає, продаючи QSB-плити для бліндажів із підприємства «Сопромат», або відмиває кошти Російської православної церкви, або торгує зброєю. А чому ні? Чим ще він може займатися на території країни-агресора у воєнний час?!

– Місцями Ваша розповідь шокує. Ми вкотре переконуємося в тому, що довкола повно безпринципових, латентних любителів Росії, готових вести бізнес з окупантами і навіть не червоніти. Але якими є Ваші прогнози щодо європеїзації та декорумпізації судової системи?

– Думаю, що останній скандал у судовій сфері яскраво відповідає на це запитання. Як ви знаєте, днями голову Верховного суду Всеволода Князєва детективи НАБУ спіймали на хабарі розміром приблизно 2,7 мільйона доларів. Директор антикорупційного бюро Семен Кривоніс зазначив, що його «вели» рік та зафіксовано багато різних випадків, де обговорювалися долі справ. Тг-канал Цитадель повідомляє, що на плівках були також зафіксовані і судді Касаційного цивільного суду, і вирішували навіть поділ майна подружжя. Я не здивуюся, якщо один із цих епізодів буде пов’язаний із моєю судовою боротьбою з Павлом Напрієнком. І не лише щодо «підрахунку» деякими суддями розміру аліментів. А можуть потрапити і судді, які приймали одіозне рішення про узаконення двоєженства або судді, які без будь-яких підстав скасували двічі повідомлення про підозру у кримінальній справі Напрієнка. Хороша робота детективів НАБУ відкриє кольорові панталони під мантіями деяких служителів Феміди.