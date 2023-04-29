Эвтаназия: нацистские методы уничтожение «лишних» людей уже продвигаются вполне легально

Эвтаназия (узаконенное самоубийство) на Западе давно превратилась в своего рода «ласковый геноцид»: одну из форм легального сокращения населения. Впереди планеты всей находится Канада. Об этом пишет сайт «Адекватная конспирология».

Смерть беднякам

В Канаде эвтаназия была легализована еще в 2016 году. Изначально большинство канадцев поддерживали самоубийство с медицинской помощью для смертельно больных людей. Но этот ящик пандоры надо было только открыть и теперь глобальные элиты не дадут его захлопнуть, разве что — если их самих в этот самый ящик начнут пихать.

С 2021 года список легальной эвтаназии был пересмотрен и расширен. Разрешили убивать людей, которые могли бы еще жить, но не могут по тем или иным причинам, чаще всего финансовым, облегчить свои страдания. Более того, тем, кто подпадает под действие закона, «доброе» канадское правительство само оплатит эвтаназию.

К чему это приводит? По сути к тотальному уничтожению бедной части населения.

Недавно СМИ сообщали, что женщину из Онтарио принудили к эвтаназии, потому что ее жилищные льготы не позволяли ей получить лучшее жилье, которое не усугубляло ее тяжелую аллергию. Напомним, в общем случае аллергия не является смертельным заболеванием, и с ним живут миллионы людей.

В другом случае сообщается о женщине-инвалиде, которая подала заявление о смерти, потому что она «просто не может позволить себе продолжать жить». То есть в качестве обоснования эвтаназии прямо была названа бедность.

Еще один пример. В Канаде усыпили женщину с заболеванием суставов, которая на самом деле хотела жить. Но врачи не спешили заниматься ее лечением. Зато перед смертью ее сняли в рекламе эвтаназии.

А в 2023 года в Канаде разрешили эвтаназию людям, имеющим психические заболевания и... страдающим депрессией. Естественно, часто у бедных людей эти заболевания протекают тяжелее, поскольку они не могут себе позволить дорогое лечение или перемену обстановки.

Лишь вдумайтесь в эту цифру. Только в 2021 году в Канаде было зарегистрировано более 10 000 случаев смерти в результате эвтаназии, что примерно на треть больше, чем в предыдущем году.

Более того. Ублюдки из парламентского комитета Канады рекомендовали разрешить несовершеннолетним (!) принимать решение об эвтаназии. Об этом сообщает Global News.

Машины для самоубийства

Не отстают от канадцев и европейцы. В 2018 году в Амстердаме на выставке похоронной индустрии был продемонстрирован прототип машины для самоубийств. Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке. Об этом сообщает «South China Morning Post».

Аппарат представляет собой резервуар с азотом и съемную капсулу, в которую ложится самоубийца. По словам создателя аппарата желающие уйти в мир иной сначала почувствуют легкое головокружение, потом потеряют создание и вскоре умрут без каких бы то ни было болевых ощущений.

В 2022 году стало известно, что в тех же Нидерландах легализуют самоубийство для детей в возрасте до 12 лет. Министр здравоохранения Эрнст Койперс подчеркнул, что речь идет о детях, болезни которых настолько тяжелы, что смерть неизбежна и ожидается в ближайшее время. Согласно действующему закону об эвтаназии, дети в возрасте от 12 лет имеют право самостоятельно принять решение о смерти, если они невыносимо страдают от заболевания.

Добавим к этому, что в том же 2022 году в еще одной стране ЕС, в Австрии, тоже вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию неизлечимо больных, которые выразят желание покончить с собой. Но, как вы понимаете — лиха беда начала (вспоминаем Канаду).

Эвтаназия по-католически

В высших католических кругах Италии в последнее время разгорелись нешуточные споры по вопросу легализации в стране эвтаназии. Папская академия жизни 24 апреля заявила, что ее президент, архиепископ Винченцо Палья хоть лично и против «ассистированного суицида» (assisted suicide) однако считает, что необходима «правовая инициатива», которая помогла бы при «определенных условиях» декриминализировать эвтаназию (!).

Палья возглавляет Папскую академию жизни с 2016 г. До этого он был председателем Папского совета по делам семьи (2012 — 2016 гг.).

Упомянутое заявление было сделано на фоне шума, поднявшегося после того, как Палья выступил в поддержку легализации в Италии эвтаназии несмотря на то, что данная практика противоречит учению католической церкви.

«Лично я не стану прибегать к эвтаназии, но я понимаю, что юридическое посредничество может стать величайшим общественным благом», — отметил Палья 19 апреля в ходе Международного фестиваля журналистики в Перуджи.

В настоящее время эвтаназия в Италии запрещена. Частично легализующий ее законопроект был рассмотрен в прошлом году в нижней палате итальянского парламента, однако не прошел чтения в Сенате. Согласно проекту закона, эвтаназия становится возможной при условии, что «жизнь человека поддерживается с помощью систем жизнеобеспечения, сам он страдает от необратимой патологии, а также физических или психологических страданий, которые он или она считает невыносимыми. При этом человек полностью сохраняет способность к принятию свободных и сознательных решений».

Похоже, что Римская курия постепенно готовит общественное мнение Италии к принятию неизбежности легализации «ассистированного самоубийства». Все это происходит под носом у папы Францсика. И вряд ли понтифик не в курсе происходящего.

В столице католицизма европейские либералы не смогли сходу принять очередной, разрушающий нормы христианской морали, закон. Однако католическая церковь, видимо, готова оказать им содействие.

И Япония туда же...

В начале 2023 года преподаватель экономики, доцент Йельского университета Юсуке Нарита нашел «гениальное» решение актуальной в Японии проблемы старения населения: нет стариков — нет проблемы.

На выбор предлагается два варианта: самоубийство или принудительная эвтаназия по достижении определенного возраста.

Что до молодых японцев, многие из них просто в восторге от идеи. В американских академкругах Нарита практически неизвестен, зато в Японии его радикальная позиция принесла ему славу.