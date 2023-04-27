Папа Римский Франциск позволяет себе грязные разговоры, непристойные выражения и оскорбления

Ватиканский журналист Сандро Магистер сообщает, что официальные лица Ватикана регулярно «сталкиваются с необходимостью урезать по крайней мере некоторые излишества, непристойные выражения, грязные разговоры» Папы Римского Франциска.

Офисы Ватикана больше не предоставляют расшифровки ненаписанных высказываний Папы Римского, сообщает Магистер. «Даже государственный секретариат в течение некоторого времени считал своим долгом установить барьер против словесной несдержанности Франциска».

«24 октября прошлого года, когда, принимая семинаристов и священников, обучающихся в Риме, и отвечая на невинный вопрос о цифровом мире, папа позволил себе решительное отступление от порока разглядывания порнографических изображений, как будто это порок церкви всех священников и семинаристов, присутствующих и отсутствующих, а также монахинь и монахов».

«10 декабря некоторым в Ватикане показалось, что он зашел слишком далеко, потому что, давая аудиенцию семинаристам и преподавателям в Барселоне, и там тоже отложив письменный текст, потому что это было «скучно», Франциск перешел границу того, что может быть опубликовано, клеймя карьеристов уличными оскорблениями.

Но и это еще не все. Продолжая говорить без обиняков, папа якобы распорядился, чтобы на таинстве исповеди всегда и за все давалось отпущение грехов, «даже если мы видим, что нет стремления к исправлению». Ранее он назвал исповедующего священника, который не дает отпущения грехов, «преступником».

«За те несколько раз, когда он посещал газету „L’Osservatore Romano“, он унижал тех, кто пишет для нее, начиная с директора Андреа Монда бессердечными колкостями о мизерном количестве проданных экземпляров».