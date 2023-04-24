Китай устроил революцию в мире аккумуляторов

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов китайская корпорация CATL объявила о новом революционном «конденсированном» аккумуляторе мощностью 500 Вт/ч/кг, который будет запущен в серийное производство уже в этом году.

«Запуск конденсированных аккумуляторов откроет эру всеобщей электрификации морского, наземного и воздушного транспорта, откроет больше возможностей для развития отрасли и будет способствовать достижению глобальных целей в области углеродной нейтральности на более ранней стадии», — говорится в сообщении компании.

Новая конденсированная батарея CATL будет иметь почти вдвое большую энергоемкость, чем 4680 элементов Tesla, мощность которых составляет 272-296 Вт/ч/кг, что по современным стандартам считается очень высоким показателем.

Главный научный сотрудник CATL Ву Кай сообщил, что конденсированная батарея объединяет ряд инновационных технологий, включая катодные материалы со сверхвысокой плотностью энергии, инновационные анодные материалы, сепараторы и производственные процессы, обеспечивая превосходные характеристики заряда и разряда, а также отличную безопасность.

По материалам иностранных СМИ