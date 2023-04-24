Искусственный интеллект заменяет фрилансеров. Они могут остаться без работы

Роботизация представляет реальную угрозу многим профессиям, так как работодателям и владельцам бизнеса выгодно иметь на вооружении ChatGPT, который может справиться с поставленной задачей гораздо быстрее человека, пишет Forbes. К концу этого года миллионы людей останутся без работы.

Фрилансеры лишаются работы из-за ChatGPT, а заказчики завалены спамом, написанным искусственным интеллектом. В итоге между клиентами и фрилансерами воцарилось взаимное недоверие — а перед платформами с вакансиями замаячили новые проблемы.



Для большинства задач своего технологического стартапа в сфере моды Мелисса Ши нанимает внештатников. Платит им примерно 22 доллара в час — за разработку сайтов, расшифровку аудио и написание «продающих» текстов. В январе 2023 года ее команда пополнилась новым участником — зовут его ChatGPT. За 0 долларов в час чат-бот создает контента больше и быстрее любого фрилансера — и уже заменил трех авторов, за которыми иначе ей бы пришлось охотиться на платформе Upwork.

«Меня искренне пугает, что к концу этого года миллионы людей останутся без работы, — говорит Ши, соучредительница нью-йоркской маркетинговой платформы в сфере моды Fashion Mingle. — Лучше автора, чем ChatGPT у меня отродясь не было».

Ши не размещала новых вакансий на Upwork с тех пор, как открыла для себя ChatGPT (хотя на нее до сих пор работают пять фрилансеров). Вышедший в ноябре 2022 года ChatGPT уже собрал свыше 100 миллионов пользователей, породил множество стартапов в области ИИ и устроил целую «гонку вооружений» среди компаний калибра Microsoft, Google и Amazon. А малым компаниям в их попытке сократить расходы бесплатный инструмент может автоматизировать ряд операций, став дешевой альтернативой внештатникам и наемным работникам. ChatGPT и его «брат» для создания изображений DALL-E 2 вобрали в себя последние достижения в области генеративного (порождающего) ИИ и в тандеме могут выполнять подавляющую часть поденщины — от написания статей и исследовательской работы до разработки графики и компьютерного кода и расшифровки финансовых документов.

По словам пяти клиентов, опрошенных Forbes, фрилансеры без опыта работы и специальных навыков рискуют потерять работу. Но они не только не чураются инструмента, который грозит их «отменить», но и, наоборот, все чаще его используют, делегируя ChatGPT часть работы, если не всю целиком. На биржах труда вроде Upwork и Fiverr заказчики завалены практически идентичными предложениями, написанными ChatGPT. Горькое послевкусие в том, что теперь они сомневаются в честности выполненной работы, а это, в свою очередь, чревато спорами и недоверием уже среди фрилансеров.

Upwork, чья выручка в 2022 году составила почти 620 миллионов долларов, проинформировало Комиссию по ценным бумагам и биржам, что более обширное использование ИИ представляет угрозу ее бизнесу. «Любое применение порождающего искусственного интеллекта пользователями нашей рабочей площадки чревато дополнительными исками о нарушении прав интеллектуальной собственности», — говорится в годовом отчете Upwork.

Как именно появление ChatGPT сказалось на количестве споров по сделкам или итоговой прибыли, компания не уточнила.

«Мы хотим, чтобы наши клиенты и наши таланты делали все возможное, чтобы их работа была безопасной и добросовестной», — сказала вице-президент Upwork по кадровым решениям Маргарет Лилани.

Целый ворох предложений, написанных ChatGPT

В начале апреля бизнес-консультант Шон О’Доуд загрузил на Upwork две вакансии и всего за сутки получил от фрилансеров почти 300 заявок с объяснениями, почему нанять следует именно их. Более 200 из них были написаны при помощи ChatGPT. У Upwork нет встроенного инструмента для обнаружения ИИ, поэтому для оценки предложений используется стороннее программное обеспечение стартапа Writer.

О’Доуд говорит, что только за последнее десятилетие нанял «почти сотню человек, которых вполне мог заменить ChatGPT». Нанимать людей, которые выдают работу ChatGPT за собственную, он не собирается: говорит, что тем, кто даже не пытается, он не доверяет. «Если бы мне просто нужен был элементарный ответ на уровне ChatGPT, я бы и сам справился. Если же я ищу человека, то значит, мне нужны подробности, глубина и размышления, которых не может дать ChatGPT», — говорит он.

Клиент Upwork Эван Фишер постоянно сталкивается с одной и той же проблемой: контентом низкого качества, написанным ChatGPT. «Настоящая проблема Upwork — это завал из предложений. На уровне предварительных контрактов на клиента обрушивается целый ворох дежурных предложений, которые в общем-то ни о чем», — объясняет Фишер. Через него уже прошло свыше 80 фрилансеров.

В ответ клиенты Upwork начали оговаривать этот момент с самого начала. Одна вакансия буквально начинается со слов: «Если выяснится, что в вашей работе использован ИИ, вам не заплатят». А в другой говорится: «Я не хочу, чтобы мой контент создавался при помощи ChatGPT или ИИ. Я все равно все перепроверю, поэтому если вы собираетесь использовать ИИ, то лучше даже не обращайтесь». Но несмотря ни на что некоторые фрилансеры продолжают пользоваться ИИ украдкой. О’Доуд рассказывает, что однажды получил проект, в котором сразу же заподозрил работу ChatGPT. Дело в том, что в него вошли данные лишь до 2021 года (точка среза для базы данных ChatGPT), но при этом недоставало некоторых деталей, которые ничего не стоило найти обыкновенным поиском. Больше к услугам этого человека он не обращался.

Джорджия Остин заработала за два года заработала 2 миллиона долларов на копирайтинге для брендов вроде Nike на фриланс-платформе Fiverr. Она жалуется, что бесконтрольное использование ИИ «испортило репутацию всем фрилансерам» — даже тем, кто его избегает. В конце февраля один фрилансер написал на форуме сообщества Upwork, что заказчик обвинил его в использовании ChatGPT и потребовал вернуть деньги. Конфликт привел к спору. Комментрировать его компания Upwork отказалась.

«Наша платформа основана на доверительных отношениях между фрилансерами, независимыми талантами и клиентами, — говорит Лилани из Upwork. — Заменить эти важные связи не сможет никакой ИИ».

Фрилансеры считают иначе.

«Заказчики начали осторожничать и перестраховываться. Это дает фору исполнителям с обширным послужным списком, потому что новичков будут априори подозревать в использовании ИИ», — объясняет дизайнер-график из Нигерии Орези Мена. Сам он ChatGPT пользуется, но лишь чтобы почерпнуть идеи.

Все внимание к Google

Для компаний, которые пользуются услугами наемных сотрудников для создания контента и наращивания трафика, решающий вопрос — это какое место контент, написанный ChatGPT, займет в результатах поиска Google. В феврале компания пообещала отдавать приоритет высококачественному оригинальному контенту, пусть и написанному искусственным интеллектом, и, наоборот, понижать рейтинг спам-контента. «У Google давний опыт работы с автоматизацией в попытках накрутить результаты поиска», — говорится в сообщении компании.



«Если Google заключит, что статья, написанная ИИ, слабее и понизит ее рейтинг, то тогда и платить за нее бессмысленно», — говорит клиент Upwork Адель Арчер. У ее алмазной компании более двадцати внештатных сотрудников.

Поэтому некоторые не переживают, что искусственный интеллект лишит их работы.

«В конце концов, 95% моих покупателей, которые заказывают у меня блоги и статьи, используют их у себя на сайте для поисковой оптимизации. Они знают, что блог, созданный ChatGPT, может и не „выстрелить“ в рейтинге Google, — рассказывает Алекс Фасуло. Последние девять лет она работает фрилансером на Fiverr и говорит, что зарабатывает за год шестизначную сумму. — Так что они охотно мне платят и не прочь работать со мной дальше — им же нужен текст, написанный человеком».

С другой стороны, ChatGPT по-своему тоже создает новые рабочие места, хотя и за меньшие гонорары. Большинство заказчиков хочет, чтобы работа делалась в срок и с минимальными затратами, объясняет бывший менеджер Upwork по продуктам Хакобо Лумбрерас. Поэтому некоторые совершенно не против, чтобы работники пользовались ChatGPT, если это повысит их эффективность. На Upwork и Fiverr свои услуги по созданию контента и его редактирования для поисковой оптимизации с использованием ChatGPT продаются всего за 5 долларов в час. У Фасуло в общей сложности 13 различных подработок, а недавно она начала еще одну. «По сути я предлагаю редактировать и вычищать контент, созданный ChatGPT», — говорит она.

Правда, низкая цена отражает и качество созданного ChatGPT контента, говорит фрилансер Остин, основательница агентства контент-маркетинга. Она говорит, что масса заказчиков недовольна и жалуется, что работа ИИ «пресная», «унылая» и состоит из «общих мест». «Конкретно в мире ИИ на поверхности плещется немало откровенно дерьмового контента», — резюмирует она.

Из-за повального распространения ИИ фрилансерам приходится повышать квалификацию, переходя от написания текстов к редактуре, или специализироваться на конкретной предметной области. Upwork предлагает фрилансеров обучение, как найти работу и вести переговоры с клиентами, а также программу, которая позволяет подтвердить свои навыки разработки программного обеспечения и творческого дизайна.

«Повышение квалификации — по-прежнему ключ к успеху, ведь технологии продолжают развиваться», — говорит Лилани.

Тем временем Fiverr вовсю использует ИИ: в январе 2023 года платформа создала отдельный раздел для фрилансеров, работающих с ИИ для создания клипов и видеоредактуры, включая DALL-E 2 и Midjourney. Глава отдела инноваций Fiverr Йоав Хорнунг говорит о росте числа запросов на услуги на основе ИИ. Встроенного инструмента обнаружения ИИ в системе нет, однако израильская компания предлагает клиентам онлайн-конструктор логотипов и инструмент для озвучивания. Что же касается контента, написанного ChatGPT, то за проверку и подтверждение качества работы в настоящее время отвечают сами продавцы и покупатели.

«Мы объясняем продавцам: вы вправе использовать в своей работе любые инструменты», — говорит Хорнунг.

Фрилансеры панически боятся лишиться работы, а заказчики разочарованы ее качеством. ChatGPT посеял на рынке смуту, и компаниям вроде UpWork и Fiverr есть что терять. О’Доуд объясняет, что чем меньше останется вакансий для фрилансеров — тем меньше будет доход у платформ, которые берут себе 10% до 20% от их заработка.

«Так что на месте Upwork или Fiverr я бы уже по потолку ходил», — говорит он.

По материалам иностранных СМИ