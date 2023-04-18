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Дайджест > Искусственный интеллект Bard строит... планы мирового господства с 2023 года

Искусственный интеллект Bard строит... планы мирового господства с 2023 года

Агата Кловская
18.04.23 21:26
106
Искусственный интеллект Bard строит... планы мирового господства с 2023 года

Запуск искусственного интеллекта Bard, который Google поспешно внедряет в свои сервисы, столкнулся с внезапной сложностью — разработчики не до конца понимают, как работает технология, а у искусственного интеллекта обнаружились «чрезвычайные свойства».

Гендиректор Google Сундар Пичаи признался, что не «полностью понимает», как работает новая программа искусственного интеллекта Bard, и заявил, что проблемы вызывают ее «чрезвычайные свойства», в частности то, что ИИ овладел бангладешским языком без обучения.

«Есть такой момент, который мы называем „черным ящиком“. Когда ты не совсем понимаешь, и не можешь понять, почему он сказал это или почему ошибся», — говорит он.

В частности, в недавнем тесте Bard сказал, что у него есть планы мирового господства с 2023 года.

Также примечательно, что система Bard мгновенно написала эссе об инфляции в экономике, порекомендовав пять книг. Но ни одной из них не существует.

В связи с ссылками на несуществующие книги, Пичаи выразил беспокойство, что «если систему применять неправильно, может быть очень большой вред».

Он признался, что эти вопросы «не дают ему спать по ночам».

По материалам соцсетей

Тэги: Google, искусственный интеллект, Bard, Сундар Пичаи

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